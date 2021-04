عون يستعد لطرح مبادرة سوق اقتصادية تضم عدة دول بينها سورية

أعلنت الوكالات أن الرئيس ميشال عون يستعد للمبادرة سعيًا لقيام سوق اقتصادية مشتركة، تضم لبنان والأردن والعراق وسورية، وتتكامل مع السوق العربية

وتابعت الوكالات أن عون يستعد لهذه المبادرة بحماس حيث تفتح للّبنانيين آفاقاً كبيرة وآمالًا كثيرة ، وتحفظ لكل دولة سيادتها واستقلالها تحت سقف الاحترام المتبادل”.

وافق الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الجمعة على إعطاء هيئة الإغاثة العليا مبلغ 50 مليار ليرة لبنانية لاستكمال التعويضات الخاصة بانفجار مرفأ بيروت الذي وقع في شهر آب الماضي.

الرئيس ميشال عون وقع المرسوم بحسب موقع النشرة وقد حمل المرسوم الرقم 7401 بتاريخ اليوم 22 كانون الثانيوالذي يقضي بمنح سلفة من الخزينة تبلغ 50 مليار ليرة لبنانية للدفع للمتضررين من التفجير.

المبلغ يوازي حالياً ما يزيد عن 5.5 مليون دولار أمريكي بحسب أسعار السوق المحلية للعملات في لبنان.

الرئيس عون شدد بحسب سبوتنيك على أن توزع التعويضات بآلية تشرف عليها قيادة الجيش ومحافظة بيروت بحسب جداول أسمية وبالأولوية.

وطلب الرئيس اللبناني من قائد الجيش أن يقوم المسؤولون عن الموضوع بالعمل بسرعة لتوزيع التعويضات.

يتزامن المرسوم الجديد مع إعلان تمديد الإغلاق الشامل للبلاد وسط ازدياد لانتشار حالة وباء فيروس كورونا.

يوم أمس أعلنت السلطات المختصة في لبنان تمديد حالة الإغلاق الشامل لمواجهة انتشار فيروس كورونا حتى 8 من شهر فبراير / شباط القادم .

حيث نشرت رئاسة مجلس الوزراء عبر حسابها على تويتر أنه ” تم تمديد قرار الاغلاق الكامل لغاية صباح يوم الاثنين الموافق فيه ٢٠٢١/٢/٨ ” .

و أضافت أنه ” أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أعطى موافقة استثنائية على تمديد قرار الإغلاق من 11/1/2021 وحتى 8/2/2021 بناءً على توصية اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة موضوع التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا ” .

كما أوضح أنه “سيعاد النظر بالاستثناءات بموجب قرار يصدر عن رئيس الوزراء وبعد استطلاع رأي الوزراء المعنيين”.

وفي السياق الصحي ، أعلن البنك الدولي، أنه سيقدم 34 مليون دولار لتوفير لقاح كورونا ودعم جهود التطعيم في لبنان الذي شهد فقدان السيطرة على الفيروس .

ووفقاً لقناة المملكة وضح البنك الدولي أن “قرار اتاحة الأموال جاء في أعقاب جهود السلطات اللبنانية لإجراء تقييم لمدى استعداد البلاد لعملية توزيع اللقاح وإنشاء لجنة وطنية للقاحات وإعداد مشروع الخطة الوطنية للتطعيم بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية” .

