السعودية تحبط تهريب أكثر من تسعة ملايين قرص “الإمفيتامين” المخدر

أكدت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية اليوم، عن إحباط محاولة تهريب أكثر من تسعة ملايين قرص إمفيتامين مخدر عبر شحنة ألواح خشبية.

وصرح محمد الجنيدي، المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات : “إن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن التخطيط لتهريب المواد المخدرة إلى المملكة أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 9,504,000 قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة ألواح خشبية (باركيه)”.

وأضاف: “رجال المكافحة تمكنوا، من الإحاطة بالشبكة الإجرامية والقبض على المتورطين فيها وعددهم 6 متهمين بينهم 4 مواطنين ومقيمان من الجنسية السورية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة”، وذلك حسب روسيا اليوم.

وفي شأن سعودي منفصل، كشفت السلطات السعودية اليوم الخميس، عن تفاصيل تجول إرهابي في الحرم المكي وهو يصور مقطع فيديو وبحوزته سلاح أبيض، عملت على توقيفه.

وقالت السلطات السعودية أنه تم القبض على الإرهابي الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يردد شعارات مخالفة من داخل الحرم المكي، بحسب الخلاصة.

وكان قد أوضح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، بأن السلطات السعودية المتمثلة بقوة أمن الحرم المكي الشريف، تابعت ورصدت “شخص يحمل سلاح أبيض ويردد عبارات مؤيدة لجماعات وتنظيمات إرهابية بعد صلاة عصر الثلاثاء الفائت 17-8-1442هـ، في الدور الأول من المسجد الحرام”.

وأعلن المتحدث الإعلامي عن نجاح عمل السلطات السعودية في ضبط الإرهابي المشبوه وتوقيفه، كما اتخذت بحقه كافة الإجراءات القانونية.

وسرعان ما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، المقطع المصور الذي يوثق تعامل السلطات السعودية مع الإرهابي الداعشي داخل الحرم المكي في المملكة العربية السعودية، على خلفية ترديده شعارات خاصة بتنظيم داعش الإرهابي.

فيما دشن العديد من مستخدمي تويتر في السعودية هاشتاغ “داعشي في الحرم المكي” تعليقاً على مقطع الفيديو، والذي أثار الرعب في قلوب غالبيتهم.

وفي سياق آخر، سمحت السلطات السعودية للصحافيين بزيارة موقع شركة أرامكو في جدة غربي المملكة، وذلك بعد أكثر من 24 ساعة على وقوع الهجوم الصاروخي اليمني.

وعرضت السلطات السعودية لقطات لموقع نفطي، وأنابيب ناقلة، وخزانات نفطية تعرض أحدها لأضرار بسيطة، وذلك بالمقارنة مع اللقطات الليلية التي تؤكد تعرض أحد الخزانات لأضرار بالغة، واندلاع نيران في الموقع استمرت لأكثر من ساعة.

