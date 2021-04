مبادرة تشبيك لرجال أعمال سوريين لدعم الليرة السورية

اطلق رجال أعمال من الداخل السوري مبادرة تشبيك لتمويل محدودي الدخل لإنجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفق مبدأ التشاركية بين الممول وصاحب المشروع.

وتأتي مبادرة تشبيك تماشياً مع المرسوم التشريعي الذي أصدره الرئيس السوري، بشار الأسد، القاضي بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بحسب أوقات الشام.

وتحدث رجل الأعمال السوري وصاحب شركة خاصة، عامر ديب عن مبادرة تشبيك التي أطلقها رجال الأعمال في سوريا قائلاً: “المبادرة تعتمد على جمع رأس المال الوطني مع صاحب المشروع وفق مبدأ التشارك لإعادة تنشيط الاقتصاد”.

وأكد ديب على أن صاحب المشروع معفي من الخسائر ويتم تمويله دون فوائد كما هو حال القروض البنكية.

إذ قال ديب أن مبادرة تشبيك تساعد: “صاحب المشروع الصغير والمتوسط في الحصول على مورد مالي له، دون قروض أو فوائد ودون أن يتحمل مسؤولية أي خسائر”.

وعن مجال المبادرة أوضح ديب: “ستركز المبادرة على المشاريع الإنتاجية الزراعية والصناعية وليست الريعية بسقف تمويل مبدئي بقيمة 40 مليون ليرة سورية، كما سنسوق للبضائع والمنتجات مجانا، وحتى الآن لدينا 40 مشروعا لإيجاد أدوات اقتصادية جديدة”.

وختم ديب بالقول: “نأمل من الجهات الحكومية تقديم الدعم المعنوي لنا، كما نناشد غرفتي التجارة والصناعة أن ينضموا إلينا لأن هذا وقت العمل وليس التصريحات الجوفاء”.

وفي سياق آخر، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوم تشريعي في ديسمبر الفائت، خاص بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد التي تدخل في الصناعات الطبية من الضرائب والرسوم الجمركية.

وحمل المرسوم التشريعي الذي أصدره الرئيس الأسد الرقم 36 لعام 2020 ونص على :” إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة في صناعة المستحضرات البيطرية العلاجية والوقائية من الرسوم الجمركية وكافة الضرائب الأخرى المفروضة على الاستيراد”.

المرسوم التشريعي بالإعفاء الجديد حمل مدة تنفيذ سنة واحدة من تاريخ تنفيذه

وأجاز الرئيس الأسد في المرسوم التشريعي الجديد لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي إصدار التعليمات التنفيذية الخاصة بأحكام المرسوم بعد التنسيق مع وزراء الصحة والمالية والاقتصاد والصناعة والتجارة الخارجية.

وقد أصدر الرئيس الأسد مرسوما تشريعياً سبق المرسوم 36 وحمل رقم 35 لعام 2020 يعفي فيه أصحاب المنشآت المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المناطق المحررة منذ بداية العام الفائت 2019 من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم جرّاء تأخرهم عن دفع الاشتراكات الشهرية عن عمالهم.

ووفقاً للمادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم (35) الذي أصدره الرئيس الأسد، فإنه يعفى كل صاحب عمل مشترك لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقع منشأته في المناطق المحررة منذ بداية عام 2019 .

