أكد وزير الصحة الأردني، فراس الهواري على أن خفض الإجراءات الإحترازية في البلاد، مرتبط بسرعة تقديم لقاح فيروس كورونا للمواطنين في الأردن.

وتوقع وزير الصحة الأردني ارتفاح عدد الإصابات في الأردن حتى نهاية شهر نيسان، مؤكداً على وجود تطابق بين دراسات وزارة الصحة والأعداد في الموجة الأولى والثانية.

وقال:”لو لم يتم اتخاذ الاجراءات الحكومية لكان من الممكن زيادة أعداد الوفيات بنسبة 65%، وفي حال إزالة حظر الجمعة والحظر الليلي ستزداد الاصابات 48%، والوفيات بنسبة 18%، وستصل الوفيات لنحو 200 بنهاية شهر أبريل الحالي، وفي حال رفع الاجراءات (الاحترازية) كاملة ستصل الوفيات إلى 700 وفاة، والإصابات سترتفع 250%، ولا يمكن أخلاقيا أن يتم فتح القطاعات، والدليل يجبرنا على ربط أي تخفيف بالإجراءات بإعطاء المطاعيم”، وذلك حسب روسيا اليوم.

وفي الشأن الأردني، أفادت منظمة الصحة العالمية أن الأردن سجل أعلى حصيلة أسبوعية للإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد في منطقة الشرق المتوسط .

حيث نقلت وكالة روسيا اليوم تقرير المنظمة والذي قالت فيه أن “الأردن سجل أعلى حصيلة وفيات أسبوعية جراء فيروس كورونا في منطقة شرق المتوسط، مع ارتفاع عدد الوفيات بسبب هذا الفيروس بنسبة 36%، مقارنة بالأسبوع الماضي” .

كما أشار التقرير إلى أن “الأردن سجل خلال أسبوع، 55467 إصابة جديدة بفيروس كورونا (نحو 543.6 إصابة جديدة لكل 100 ألف نسمة)، و684 وفاة جديدة بسبب هذا الفيروس (نحو 6.7 وفاة جديدة لكل 100 الف نسمة)”.

ومن جهة أخرى أكد فراس الهواري رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية في الأردن أن الوضع الوبائي الحالي في الأردن وصل إلى أرقام قياسية مقلقة .

حيث نقلت قناة روسيا اليوم عن الهواري تصريحه الذي قال فيه : ” لقد حطمنا جميع الأرقام القياسية.. إذا نظرنا إلى الموجة السابقة وقارناها مع الموجة الحالية اليوم” .

و أضاف ” تجاوزنا 8 آلاف إصابة يومية وأعلى رقم دخول إلى المستشفيات في يوم واحد وأعلى رقم وفيات وأعلى رقم أشخاص يعالجون داخل المستشفيات”.

و أشار إلى أن الحل الوحيد حالياً لوقف الانتشار الكبير للفيروس هو الإغلاقات التي حصلت، وزيادة ساعات الحظر الجزئي ” .

The post وزير الصحة الأردني يشدد على أهمية الإجراءات الإحترازية في البلاد appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ