اليونان تعلن قرب فتح سفارتها في ليبيا الأسبوع المقبل

أثينا 2 أبريل 2021 (وال) -أعلنت الحكومة اليونانية أمس الخميس، أن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، سيزور ليبيا الثلاثاء القادم، ويعيد فتح السفارة اليونانية المغلقة منذ ستة أعوام في طرابلس.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة أريستوتيليا بيلوني للصحافيين “إن ميتسوتاكيس سيتوجه إلى طرابلس “لتطبيع وإعادة العلاقات الدبلوماسية”.

وسيرافق رئيس الوزراء وزير الخارجية نيكوس ديندياس وسيلتقي رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، كما أوضحت بيلوني.

وأضافت أن زيارة ميتسوتاكيس “تؤشر إلى إعادة فتح السفارة اليونانية بشكل فوري”.

وكانت السفارة اليونانية في طرابلس أغلقت في يوليو 2014 ، حين قامت فرقاطة تابعة للبحرية اليوناني بإجلاء حوالى (200) يوناني وأجانب آخرين، أثناء فترة الصراع ا لتي شهدتها البلاد.

وفي دليل على تحسن الوضع، أعادت فرنسا في 29 مارس الماضي، فتح سفارتها في العاصمة الليبية بعد إغلاقها عام 2014 لدواع أمنية، كما تدرس الصين فتح سفارتها قريبا في ليبيا، في مؤشر على العودة التدريجية للاستقرار بعد أعوام من النزاع.

وكان ديندياس زار طبرق في يوليو 2020، لإجراء محادثات مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

يشار أن أثينا ساندت الرجل المشير خليفة حفتر، بعدما تم توقيع اتفاق بحري عام 2019 عارضته بين تركيا وحكومة الوفاق الغيردستورية السابقة برئاسة فايز السراج.(وال أثينا) س خ.

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