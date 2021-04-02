 مقتل شرطي وإصابة آخر في هجوم بسيارة على حاجز أمني للكونغرس الأمريكي

واشنطن 2 أبريل 2021 (وال) -قتل شرطي من أفراد حماية مبنى الكونغرس الأمريكي في العاصمة الأمريكية واشنطن، مساء اليوم، متأثرا بجراحه، كما أصيب آخر بعد أن صدم مشتبه به الحاجز الأمني في المنطقة المحيطة بالكونغرس.

وتفيد تقارير بأن المشتبه به خرج من السيارة حاملا سكينا، قبل أن يطلق أحد رجال الشرطة النار عليه فأرداه قتيلا.

وأغلق مبنى (الكابيتول- المقر الرئيسي للسلطة التشريعية الاتحادية في الولايات المتحدة الأمريكية)، والمنطقة المجاورة في واشنطن دي سي، وانتشر فريق من الحرس الوطني بينما أصدر رجال الأمن تعليمات لمن هم داخل المبني البقاء بداخله.

وقال مسؤولو إنفاذ القانون في الولايات المتحدة، إن المهاجم الذي اندفع بسيارته صوب أفراد شرطة مبنى الكونغرس الأمريكي، ويدعى نوح جرين ويبلغ من العمر (25) عاما.

وأفادت شبكة “إن بي سي” بأن غرين، الذي يقيم في ولاية إنديانا، كتب في صفحته على “فيسبوك” أنه من أتباع “أمة الإسلام”.

وأشار غرين في منشورات حديثة على “فيسبوك” إلى أنه فقد وظيفته، وفق ما نقلته وسائل إعلام أمريكية.(وال واشنطن) س خ.

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