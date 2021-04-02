ليبيا نيوز

تزايد أسعار النفط عالميا بعد قرار “أوبك+” الخاص بالإنتاج

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

 

 

 

واشنطن 2 أبريل 2021 (وال) -تواصل أسعار النفط، اليوم الجمعة، في الارتفاع رغم أنباء توصل مجموعة “أوبك+” إلى اتفاق على التخفيف التدريجي لتخفيضات الإنتاج بدءا من شهر مايو المقبل.

حيث ارتفع الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة ( 3.87% إلى 61.45 ) دولار للبرميل، وكان الخام قد أغلق أمس على ارتفاع نسبته ( 3.9% ).

في حين صعد خام “برنت” بنسبة ( 2.12% إلى 64.86 ) دولار للبرميل، وكان الخام قد أنهى تعاملات الخميس على زيادة نسبتها ( 3.4% )، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.

واتفقت مجموعة “أوبك+”، المكونة من منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وروسيا ومنتجين حلفاء، على تخفيف قيود الإنتاج بواقع (350) ألف برميل يوميا في مايو المقبل، ومثلها في يونيو المقبل، ومن ثم بواقع ( 400 ) ألف برميل يوميا في يوليو المقبل.

وقال بوب يوغر، مدير عقود الطاقة في “ميزوهو”: “المفارقة أن السوق ابتلعت قصة (أوبك+) عن الطلب، الذي سيزيد والبراميل الضرورية، رغم دعوات أوبك المتكررة لتوخي الحذر لأيام قبل الاجتماع”.

وبموجب اتفاق اليوم، تصبح تخفيضات “أوبك+” المطبقة أعلى قليلا فحسب من ( 6.5 ) مليون برميل يوميا من مايو المقبل، وكانت التخفيضات قبل ذلك حوالي سبعة ملايين برميل يوميا، إضافة إلى مليون برميل آخر تطوعت السعودية بتقليصها من إنتاجها.(وال واشنطن) س خ.

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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