اليونان تتهم تركيا بتسهيل زوارق مهاجرين غير شرعيين إلى أوروبا

أثينا 2 أبريل 2021 (وال) -أتهمت اليونان تركيا اليوم الجمعة، بمحاولة استفزازها بدفع قوارب تحمل مهاجرين إلى المياه الإقليمية اليونانية.

وقال وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراتشي، إن “خفر السواحل اليوناني سجل وقائع عديدة اليوم الجمعة، قام فيها خفر السواحل والأسطول التركي بمرافقة قوارب المهاجرين إلى حدود أوروبا، في محاولة للتصعيد مع اليونان”.

وأضاف ميتاراتشي في بيان مسجل: “مما لا شك فيه أن هؤلاء المهاجرين قادمون من الشواطئ التركية، ونظرا لأن تركيا كانت تدعمهم، فإنهم لم يكونوا يواجهون الخطر، وتابع: “ندعو تركيا إلى الكف عن هذا الاستفزاز غير المبرر”.

وقالت وزارة الخارجية التركية إنها لا علم لها بالحادث، فيما لم ترد وزارة الدفاع بشكل فوري على طلب للتعليق.

واتهمت تركيا اليونان “بالاحتكاك” بسفنها في شرق المتوسط وممارسة “أفعال استفزازية”.

وقال خفر السواحل اليوناني، إنه في حادثة من هذه الحوادث حاول زورق يقل مهاجرين دخول المياه الإقليمية اليونانية اليوم الجمعة، برفقة سفينة تابعة لخفر السواحل التركي، وفي حادثة أخرى، حاولت سفينتان تركيتان دفع زورق يقل مهاجرين إلى المياه اليونانية.

وأضاف أنه في حادثة ثالثة قبالة جزيرة ليسبوس، دخلت سفينة تابعة لخفر السواحل التركي المياه الإقليمية اليونانية واحتكت بزورق حراسة يوناني.

وتختلف اليونان وتركيا حول عدد من القضايا، بما في ذلك موارد الطاقة في البحر المتوسط. وتصاعد التوتر بين الدولتين العضوين في حلف الأطلسي العام الماضي، عندما حاول آلاف من طالبي اللجوء في تركيا اقتحام الحدود البرية اليونانية.

يشار أنه قد عبر حوالي مليون طالب لجوء، معظمهم من السوريين والعراقيين والأفغان، إلى اليونان قادمين من تركيا على متن قوارب في (2015 ) في بدايات أزمة الهجرة في أوروبا. وبعد ذلك بعام، أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقا مع أنقرة لوقف تدفق المهاجرين، وانخفضت الأعداد بشدة.( وال أثينا ) س خ.

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