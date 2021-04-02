المشري يبحث مع دقلو الوضع الراهن في ليبيا وتواجد المرتزقة في الأراضي الليبية

نيامي 03 أبريل 2021م (وال)- التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو والوفد المرافق له، وذلك على هامش زيارة المشري للنيجر.

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، فإن اللقاء تطرق إلى الوضع الراهن في ليبيا وتواجد المرتزقة فيها.

وأكد الفريق دقلو على ضرورة خروج جميع المرتزقة من ليبيا، وأنه في حال وجود أي سوداني في ليبيا دون إذن السلطات الليبية، فإنه يُعد “مرتزقاً”.

وأضاف دقلو أنه في ظل الصلح بين الحكومة السودانية والمعارضة، يستطيع المعارضون السودانيون العودةَ للسودان، مشدداً في ذات الوقت على أهمية التعاون الإيجابي بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، لاسيما في الجانب الأمني وحماية الحدود.

بدوره، أكد المشري على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، مُتطلعًا في ذات الوقت على إقامة علاقات مثمرة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية. (وال- نيامي) ر ت

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