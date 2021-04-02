سفير ليبيا لدى إيطاليا يُناقش إعادة فتح الأجواء بين البلدين

روما 03 أبريل 2021 (وال)- عقد السفير الليبي في إيطاليا عمر الترهوني الجمعة، اجتماعًا موسعًا بوزارة الخارجية الإيطالية في العاصمة روما.

هذا وضم الاجتماع مدير الإدارة العامة السياسية والأمنية “سبيباستيانو كاردي” والمبعوث الشخصي لوزير الخارجية الإيطالي السفير “باسكوالي فيرارا”، وبحضور مسؤول ملف التعاون بالسفارة الطيب الزروق.

وقالت السفارة الليبية في روما – عبر صفحتها الرسمية – إن الاجتماع تناول تفعيل مشروع الطريق السريع في ليبيا، واستكمال مشاريع مذكرات التفاهم المتعددة “الجمارك، تبادل الرخص، السجناء والمحكومون”.

وأفاد “الترهوني” بأن وفد من مصلحة الطيران المدني الإيطالي، سيزور ليبيا مطلع الأسبوع القادم، لاستكمال الإجراءات الفنية استعدادًا لفتح الأجواء بين البلدين.

وأشارت السفارة إلى أنه تم خلال الاجتماع، الإعداد والترتيب للزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إلى ليبيا، والتي تُعد أول زيارة له إلى الخارج بعد توليه مهامه كرئيس للحكومة الإيطالية.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار دعم وتأكيد العلاقات الليبية الإيطالية، وتفعيلا للتعاون المشترك بين البلدين بمختلف المجالات، والتنسيق بين حكومة الوحدة الوطنية والحكومة الايطالية، بحسب السفارة الليبية. (وال- روما) ر ت

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