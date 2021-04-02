زيارة مُرتقبة لرئيس وزراء إيطاليا لليبيا

روما 03 أبريل 2021 (وال)- أعلن في العاصمة الإيطالية روما الخميس، عن أن رئيس الحكومة الإيطالية ماريو دراغي؛ سيبدأ أولى جولاته الخارجية منذ توليه مهام منصبه بزيارة إلى ليبيا في 6 أبريل الحالي.

وذلك لبحث عدة ملفات منها: مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتهدئة الأوضاع في البلاد، وإمدادات الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب جرين ستريم، فضلا عن إعادة أعمار البني التحتية الليبية.

وأفادت وكالة الأنباء نوفا الإيطالية أنه من المتوقع أن يتم خلال الزيارة، بحث عدة ملفات مشتركة بين البلدين، من بينها تطوير علاقات التعاون والشراكة في قطاعات الطاقة، والأمن ومكافحة الهجرة غير الشرعية، والاقتصاد، وإعادة الأعمار. (وال- روما) ر ت

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