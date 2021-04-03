طرابلس تستقبل المزيد من كبار المسئولين العالميين لأجراء محادثات مع السلطة التنفيذية الجديدة

طرابلس 2 ابريل 2021 م (وال)- أفادت مصادر بحكومة الوحدة الوطنية لوكالة الأنباء الليبية أن الوزير الأول “رئيس الوزراء” بجمهورية موريتانيا الإسلامية المهندس “محمد ولد بلال مسعود” سيلتقي السبت برئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” لتعزيز أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين.

وأضافت المصادر ذاتها أنه من المنتظر أن تستقبل العاصمة طرابلس أيضًا بعد عطلة الأسبوع؛ رئيسة الاتحاد الأوروبي “أورزولا فون دير لاين”، كما سيزور طرابلس يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 أبريل الحالي كل من رئيس الوزراء الإيطالي “ماريو دراغي”، ورئيس الوزراء اليوناني “كيرياكوس ميتسوتاكيس”. (وال- طرابلس) ر ت

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