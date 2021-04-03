حظر للتجول في لبنان لـ 3 أيام

يدخل لبنان اليوم إقفالاً تاماً و حظر للتجول يمتد لثلاثة أيام وذلك في خطوة تحدّ من الاختلاط أيام الأعياد التي تصادف خلال هذه الأيام تفادياً لتكرار السيناريو الذي حصل بداية العام الحالي بعد فتح البلد خلال عيدي الميلاد ورأس السنة والذي أدّى إلى ارتفاع أعداد «كورونا» بشكل غير مسبوق.

وأعلنت قوى الأمن الداخلي أنّه حفاظاً على السلامة العامة في مواجهة خطر انتشار وباء «كورونا»، ستعمد إلى ضبط المخالفات خلال فترة عيد الفصح طالبةً من المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفة.

وأوضحت قوى الأمن في بيان لها أنه تزامناً مع عطلة عيد الفصح وللحد من خطر انتشار وباء «كورونا»، سيتم حظر للتجول خلال الفترة الممتدة من الساعة الخامسة من فجر اليوم (السبت)، ولغاية الخامسة من فجر يوم الثلاثاء المقبل ما عدا القطاعات المستثناة من قرار الإغلاق الصادر عن غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث، مذكّرةً بأنه يُسمح بإقامة الصلوات في دور العبادة مع الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية من فيروس «كورونا» والتباعد الاجتماعي ضمن نسبة 30% من قدرتها الاستيعابية مع التشديد على الاستحصال على إذن تنقل.

هذا وأعلنت الدائرة الإعلامية في «حزب القوات اللبنانية» أمس، إصابة رئيس حزب القوات سمير جعجع بـ«كورونا»، موضحةً في بيان لها أنه «في اليوم التالي لاحتفالية أسبوع الآلام التي نُظِّمَت في المقر العام لحزب القوات اللبنانية في معراب، شعر جعجع بعوارض طفيفة، وبعد استمرارها لمدى ثلاثة أيام متواصلة، خضع لفصح (بي سي آر) مع زوجته النائبة ستريدا جعجع فأتت نتيجته إيجابية، ونتيجة النائب جعجع سلبية».

وكان عداد «كورونا» في لبنان قد سجّل أمس 2963 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 474925. كما أفادت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن 60 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

من جهة أخرى وفي سياق الانتقادات الموجهة إلى الخطة الوطنية للتلقيح ضد «كورونا»، أشار نقيب الأطباء شرف أبو شرف إلى أن هناك قسماً كبيراً من الطاقم الطبي سيذهب إلى القطاع الخاص من أجل تلقي لقاح «كورونا» بسبب التأخير الحاصل في تلقيهم اللقاح، مذكّراً بأن 38 طبيباً توفوا حتى الآن بفيروس «كورونا». وعن الخوف من بعض اللقاحات، أعلن أن هناك جزءاً بسيطاً من اللقاحات يمكن أن تسبب مضاعفات ومنها لقاح «أسترازينيكا»، معتبراً أنّ الخوف منه ليس مبرراً.

من جهته، لفت رئيس اللجنة التقنية الوطنية للقاح «كورونا» عبد الرحمن البزري، إلى أنّه تمّ تأكيد أن ما لا يقل عن مليون ونصف جرعة لقاح «فايزر» ستصل إلى لبنان خلال 3 أشهر، مشيراً إلى أنه ستكون هناك بحبوحة لقاحية في لبنان.

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