جعجع .. زعيم حزب القوات اللبنانية مصاب بكورونا

أكد حزب القوات اللبنانبة في بيان رسمي لع إصابة زعيمه الرئيس سمير جعجع بفيروس كورونا ، و ذلك بعد التأكد من إيجابية تحاليله ، أمس الجمعة .

حيث نشر الحزب ما يلي :

“في اليوم التالي لاحتفالية أسبوع الآلام التي نُظمت في المقر العام لحزب القوات اللبنانية في معراب، شعر رئيس الحزب سمير جعجع بعوارض طفيفة، وبعد استمرارها لمدى 3 أيام متواصلة، خضع لفصح PCR مع عقيلته النائب ستريدا جعجع، فأتت نتيجته إيجابية”.

كما أوضح أن غسان حاصباني نائب رئيس مجلس الوزراء السابق ، والذي شارك في الاحتفالية مصاب أيضاً بالفيروس المستجد ، داعياً جميع المشاركين للخضوع لفحص من أجل التأكد لسلامتهم .

هذا و يدخل لبنان اليوم إقفالاً تاماً و حظر للتجول يمتد لثلاثة أيام وذلك في خطوة تحدّ من الاختلاط أيام الأعياد التي تصادف خلال هذه الأيام تفادياً لتكرار السيناريو الذي حصل بداية العام الحالي بعد فتح البلد خلال عيدي الميلاد ورأس السنة والذي أدّى إلى ارتفاع أعداد «كورونا» بشكل غير مسبوق.

وأعلنت قوى الأمن الداخلي أنّه حفاظاً على السلامة العامة في مواجهة خطر انتشار وباء «كورونا»، ستعمد إلى ضبط المخالفات خلال فترة عيد الفصح طالبةً من المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفة.

وأوضحت قوى الأمن في بيان لها أنه تزامناً مع عطلة عيد الفصح وللحد من خطر انتشار وباء «كورونا»، سيتم حظر للتجول خلال الفترة الممتدة من الساعة الخامسة من فجر اليوم (السبت)، ولغاية الخامسة من فجر يوم الثلاثاء المقبل .

إذ سيٌستثنى من الحظر القطاعات المستثناة من قرار الإغلاق الصادر عن غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث .

مذكّرةً بأنه يُسمح بإقامة الصلوات في دور العبادة مع الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية من فيروس «كورونا» والتباعد الاجتماعي ضمن نسبة 30% من قدرتها الاستيعابية مع التشديد على الاستحصال على إذن تنقل.

وكان عداد «كورونا» في لبنان قد سجّل أمس 2963 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 474925. كما أفادت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن 60 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

من جهة أخرى وفي سياق الانتقادات الموجهة إلى الخطة الوطنية للتلقيح ضد «كورونا»، أشار نقيب الأطباء شرف أبو شرف إلى أن هناك قسماً كبيراً من الطاقم الطبي سيذهب إلى القطاع الخاص من أجل تلقي لقاح «كورونا» بسبب التأخير الحاصل في تلقيهم اللقاح،

