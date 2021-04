ناقلة نفط إيرانية تصل إلى سوريا في غضون ثلاثة أيام

ذكر موقع متخصص في تعقب سفن النفط أن ناقلة نفط إيرانية على متنها مليون برميل من النفط في طريقها إلى سوريا عبر قناة السويس.

وقال موقع “تانكر تراكرز” إن الناقلة الإيرانية تحتاج 3 أيام للوصول في حال لم يطرأ أي جديد.

وأضاف الموقع أن ناقلة نفط إيرانية تتجه إلى سوريا وهي جزء من أسطول أكبر من الناقلات المتجهة إلى بانياس في سوريا.

وكانت وزارة النفط والثروة المعدنية قد أصدرت بيان حول تأثّر سوريا من إغلاق قناة السويس الأسبوع الماضي، مبينة أن الأمر تسبب بتأخر وصول توريدات النفط إلى البلاد.

وذكرت الوزارة في بيانها أن جنوح سفينة حاويات عملاقة وسدها للممر المائي الأهم في العالم، انعكس على توريدات النفط إلى سوريا وتأخر وصول ناقلة كانت تحمل نفط للبلد.

وكانت قد رُصدت يوم الثلاثاء الماضي، طوابير طويلة من السيارات أمام محطات الوقود في مدينة حمص والعديد من المدن السورية، وذلك بعد قرار من حكومة الدولة السورية بتخفيض المخصصات من مادتي البنزين والمازوت للسيارات.

وشهدت مدن دمشق وحمص، الواقعتان تحت سيطرة الدولة السورية، خلال اليومين الماضيين، ازدحامًا كبيرًا أمام محطات الوقود، بانتظار تعبئة المخصصات المقررة، فيما خرجت شريحة كبيرة من وسائل النقل عن الخدمة، ما تسبب بتعذر وصول العاملين إلى وظائفهم، حسبما أفاد (سواح هوست).

وذكر أحد السائقين العاملين على خطوط النقل في حمص أن محطات الوقود في المدينة “تعمل يوم وتقف يومًا آخر”، بينما نحن “ننتظر يوم أو يومين على الدور في الطابور حتى لو كانت المحطة مغلقة”.

وأوضح أنه “يبقى سعر المحطة أقل سعرًا من السوق السوداء، حيث يبلغ سعر الـ 20 ليترًا 15 ألف ليرة سورية، بينما في قرى مثل المزرعة بمحيط الوعر بحمص، يبلغ سعره 45 ألف ليرة سورية”.

وخفضت لجنة المحروقات في محافظة دمشق، كمية تعبئة مادة البنزين للسيارات السياحية الخاصة والعامة بنسبة 50 بالمئة.

وبرر رئيس المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق، أحمد نابلسي، أن هذا الإجراء مؤقت لحين وصول التوريدات النفطية.

وأوضح أنه تم تخفيض تعبئة البنزين لتصبح 20 ليترًا كل سبعة أيام للسيارات السياحية الخاصة، و20 ليترًا كل أربعة أيام للسيارات العامة، و20 ليترًا للسيارات العاملة على الخطوط الخارجية، لبنان الأردن، كل 4 أيام.

وخفضت لجنة المحروقات في محافظة اللاذقية اليوم كميات تعبئة البنزين للسيارات العامة والخاصة بمقدار 50% وذلك بعد قرار مشابه شمل دمشق وطرطوس.

