القضاء العراقي: وفاة قاضي محاكمة الرئيس الراحل صدام حسين

نعى مجلس القضاء الأعلى العراقي، وفاة القاضي محمد عريبي مجيد الخليفة، قاضي محاكمة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا عن عمر 52 عاما.

وكتب مجلس القضاء العراقي في نعيم عن القاضي في بيان جاء فيه: “يعزي مجلس القضاء الأعلى الأسرة القضائية وعائلة القاضي المتقاعد محمد عريبي الذي وافاه الأجل لإصابته بوباء كورونا”.

وتابع البيان :”يود مجلس القضاء الأعلى أن يؤكد أن القاضي الشجاع محمد عريبي كان من أبرز القضاة الذين يتحلون بكافة الصفات الإيجابية للقاضي المثالي، وأبرزها شجاعته في التصدي لمحاكمة رموز النظام الدكتاتوري السابق. لذا سوف يبقى خالدا في نفوس العراقيين بشكل عام والقضاة بشكل خاص”، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وفي السياق، علقت رغد صدام حسين،حول أن وضع العراقيين كان أفضل في عهد صدام حسين، لكن لم يكن لديهم حرية، فهل كانت القسوة من والدها مبررة؟ لتجيب: “لم أسأله أبدا عن ذلك”.

جاء ذلك خلال لقاء رغد صدام حسين مع قناة “العربية” التي وجهت لها العديد من الأسئلة خلال اللقاء حول تعامل والدها مع العراقيين، حيث قالت:” ان بعض القرارات تتطلب شيئا من القسوة لكنني لست مع القسوة المطلقة”.

كما وأشارت ابنة صدام إلى أن والدها كان عاطفيا مع العراقيين وله مشاهد توثق ذلك. مضيفة أن “وقت حكم صدام حسين كان وقت عز للعراق، لكنها أقرت أيضا أنه كان يتم التعامل بقسوة في حالات معينة”.

وقالت إنه “عندما يكون رئيسك صدام حسين عليك أن تختار بين الرخاء والحرية”، وفقا لموقع روسيا اليوم.

تفجير بغداد .. رغد صدام حسين تسأل من يدفع الثمن؟

وفي السياق، غردت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في وقت سابق معبرة عن حزنها الكبير بسبب تفجير بغداد الإرهابي مثيرة تعاطف الكثيرين على الحال الذي وصلت إليه العاصمة العراقية.

وبجسب وكالة سبوتنيك كان لكلام رغد صدام حسين الوقع الكبير على العراقيين والمتابعين من التعاطف بسبب الانفجارين الانتحاريين وسط العاصمة بغداد.

رغد تسائلت عبر حسابها في تويتر قائلة: “أفي كل يوم حزام ناسف جديد؟ هل صار الموت قدر العراقيين مع زمرة القتلة المجرمين؟ومن يدفع الثمن؟ العراقي؟ العراقية؟”.

