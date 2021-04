السودان .. حرس الحدود يحبط تهريب مهاجرين إثيوبيين إلى الخرطوم

أكدت مصادر عسكرية في السودان أن قوات الجيش أحبطت ليلة أمس الجمعة محاولة تهريب لمهاجرين إثيوبيين على حدود العاصمة الخرطوم .

حيث تمكنت قوات الجيش من إحباط محاولة تهريب العشرات من الإثيوبيين عبر الشريط الحدودي مع إثيوبيا ( جنوب شرق ) ، وفقاً لسبوتنيك .

كما تمكنت استخبارات الفرقة الثانية من الجيش السوداني من توقيف عصابة تمتهن التهريب و الإتجار بالبشر في منطقة مهلا التابعة لولاية الغضارف الشرقية .

و على ذلك قال اللواء حيد الطريفي قائد الفرقة مشدداً على “حرص القوات المسلحة على التصدي لعصابات الاتجار بالبشر والمخدرات لما تمثله من تهديد للبلاد بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى” .

و أضاف اللواء : ” نحن نعمل وفق الدستور لحماية المدنيين والمزارعين والرعاة وكذا العمل على تأمين إكمال عمليات الحصاد وتأمين تحركات الرعاة داخل الأراضي السودانية”.

هذا و كانت قد أكدت بعض المصادر المطلعة إلى أن الأمن السوداني قام بإحباط عمليات تهريب بشر في ولاية قضارف الشرقية ،و تمكن من تفكيك الشبكات الإجرامية المسؤولة عنها .

حيث أوضحت المعلومات أن الأمن السوداني قام بضبط عصابة في 27 آذار / مارس على متن سيارة لاندكروز، دخلت في مطاردة عنيفة مع القوة الشرطية الى أن تم إيقاف العربة، على متنها 8 صوماليين وأريتريين بينهن 4 فتيات من كلا الجنسيتين”.

و في 26 مارس قامت وحدات أخرى من الأمن بضبط سيارة على متنها 3 أشخاص، ومعهم 16 فتاة إثيوبية مختطفة ، إذ تم تحريرهن لاحقاً ، وفقاً لقناة روسيا اليوم .

و نقلت المصادر أن “الفريق أحضر السيارة إلى مركز شرطة دوكة، كما جرى تقييد إجراءات قانونية ضد المتهمين تحت المواد 7 و9 و16 من قانون الإتجار بالبشر، إضافة إلى المادة 30 من قانون الجوازات والهجرة”.

و على ذلك علق مدير شرطة ولاية القضارف اللواء شرطة كمبال حسين كمبال مثنياً على عمل الأمن السوداني بكافة فروعه بهدف ضمان الاستقرار و الأمان و مكافحة الجريمة بكافة أشكالها .

هذا و يذكر أن المنطقة الشرقية في السودان تشهد نشاطاً إجرامياً كبيراً ، حيث تمتهن العصابات الإفريقية الإتجار بالبشر و التهريب .

