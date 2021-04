محاولة اغتيال كادت أن تطيح بمعاون رئيس الاستخبارات العراقية

أكدت مصادر رسمية في الحكومة العراقية نجاة العميد الركن زيد المكصوصي معاون مدير الاستخبارات العسكرية من محاولة اغتيال فاشلة صباح اليوم السبت .

حيث نقلت وكالة الأنباء العراقية عن أحد المصادر قوله أن “معاون مدير الاستخبارات العسكرية نجا من محاولة اغتيال تعرض لها قرب منطقة جسر ديالى جنوبي بغداد”.

و أوضحت أن محاولة اغتيال العميد تمت عبر ثلاث سيارات بداخلها مسلحين ، تتبعوا سيارة العيمد و أطلقوا النار عليها ، لكن العميد نجا و قوات الأمن العراقية سارعت بتطويق المكان و إلقاء القبض على إحدى السيارات .

و بدورها ألعنت وزارة الدفاع العراقية أن فرق تفكيك القنابل و العبوات الناسفة تمكنت من تفكيك إحدى العبوات المزروعة أمامأمام منزل قائد طيران الجيش في منطقة المنصور غربي بغداد.

و في سياق أمني منفصل ، ضربت قيادة العمليات المشتركة في العراق، باستخدام سرب من طائرات “إف 16” تابعة لها أوكار تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في سلسلة جبال حمرين.

ونشرت خلية الإعلام الأمني العراقي، بياناً لها اليوم الجمعة، كشفت فيه عن تدمير أوكار تابعة لتنظيم داعش، بـ19 ضربة جوية نفذت في سلسلة جبال حمرين، بحسب سبوتنيك.

وجاء في بيان الخلية حول مهمة العمليات المشتركة أنه: “وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز مكافحة الإرهاب وخلية استخبارات قيادة العمليات المشتركة، نفذت القوة الجوية بواسطة طائرات “إف 16″ العراقية، 19 ضربة جوية ليلة أمس وصباح اليوم، أسفرت عن تدمير عدد من الكهوف والأوكار في سلسلة جبال حمرين، ضمن قاطع عمليات صلاح الدين”.

يأتي إنجاز العمليات المشتركة اليوم بالتزامن مع إعلان الجيش العراقي، مساء الأربعاء الماضي، القضاء على 4 قيادات من تنظيم “داعش” الإرهابي، في إطار عملية “الأسد المتأهب” التي أطلقت بمدينة الموصل شمالي العراق.

وقال قائد حرس الحدود الفريق الركن حامد الحسيني في بيان له : «تم الشروع بالتحصينات الخاصة بتأمين الحدود مع الجانب السوري، ووضع الأبراج والكاميرات الحرارية».

وأضاف أن «أكثر من 150 برجاً سيتم نصبها في القاطع الخاص لجبل سنجار»، لافتاً إلى أن «الوضع في تحسن مستمر ومنظومة الكاميرات فعالة».

وبين أن «قيادة حرس الحدود لديها قيادة ماسكة لحدود الإقليم». وأكد أن “الحدود السورية ستكون على طول 617 كيلومتراً بيد حرس الحدود”.

