الخارجية الإثيوبية: اعتدنا على إستخدام القوة من قبل حكام مصر

أصدرت وزارة الخارجية الإثيوبية، في مقال لها، عقب تهديد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باستخدام القوة تجاه إثيوبيا، مؤكدة بأنها ليست المرة الأولى ان يهدد فيها رئيس مصري دولة إثيوبيا.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، إن “الرئيس السيسي كان واضحًا عندما تحدث مرتين في عام 2020 عن أن الإجراءات العسكرية ضد إثيوبيا غير واردة، لذا فهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس ضد القانون الدولي بشأن التهديد باستخدام القوة”.

وأكملت “على الرغم من أن الرئيس السيسي هدد باستخدام القوة لأول مرة، فالرئيس الراحل محمد مرسي هدد إثيوبيا بالفعل أثناء توليه منصبه، وقبله فعل الرئيس الراحل حسني مبارك الشيء نفسه، كما هدد الرئيس الراحل أنور السادات إثيوبيا في عام 1979 مباشرة بعد اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل، وكان أسوأهم هو الخديوي إسماعيل باشا الذي غزا إثيوبيا في عامي 1875 و1876 وخسر الحرب خسارة لا تصدق”.

وتابعت: “لذا فإن إثيوبيا معتادة على استخدام القوة من مصر وأكثر من مجرد التهديد باستخدامها، لذلك فإن ما قاله الرئيس السيسي ليس جديدًا، وإثيوبيا ستنتظر وترى بالتزامن مع الاستعداد لجميع الاحتمالات”.

وأضافت “تريد إثيوبيا من الجميع ألاّ يخطئوا في أنّ جميع الخيارات مطروحة على طاولة إثيوبيا أيضاً”.

وحول تعليق الرئيس المصري على احتمال عدم الاستقرار لا يمكن تصوره في المنطقة بأكملها، أكدت الوزارة أنه “لم يقض أي زعيم مصري ليلة دون محاولة خلق حالة من عدم الاستقرار في إثيوبيا، وما قاله الرئيس السيسي في محافظة السويس هو تأكيد لإثيوبيا على ما تفعله القيادة المصرية منذ أكثر من قرن”.

الجدير بالذكر ان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال في تصريحات متلفزة “سيحدث عدم استقرار إقليمي، لو انتهك أحد حقوق مصر المائية”، مؤكدا أن “ذراع مصر طويلة وقادرة على مواجهة أي تهديد”.

واكد السيسي: “معركتنا معركة تفاوض والعمل العدائي مرفوض، لكن لن يستطيع أحد أخذ نقطة مياه من مصر ومن يريد أن يجرب فليجرب”، وفقا لموقع سبوتنيك بالعربي.

هذا وقد تدارست وزيرة الخارجية السودانية مع المبعوث الأميركي للسودان، الأربعاء الماضي ، قضايا العلاقات المشتركة مع الولايات المتحدة، وطالبت بالتدخل الأميركي في مفاوضات ملف سد النهضة.

