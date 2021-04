دائرة الجمارك في السعودية توقف استيراد السيارات المستعملة

كشفت دائرة الجمارك في السعودية ،اليوم ،عن منع استيراد السيارات المستعملة، مشيرة إلى أن آخر موديل يسمح بدخوله هو عام 2016 .

ووفقاً لوكالة روسيا اليوم قالت دائرة الجمارك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه “يمنع استيراد السيارات المستعملة، كسيارات الأجرة أو الشرطة أو سيارات شركات التأجير”.

كما أوضحت أن” آخر سنة صنع للسيارة يُسمح بدخولها هي 2016، على أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية ومعيار اقتصاد الوقود، و الرسوم الجمركية هي 5% من قيمة المركبة، وتطبق ضريبة القيمة المضافة 15%” .

وفي سياق أخر كانت قدأحبطت الجمارك السعودية الإثنين، محاولة تهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، حيث بلغت أكثر من مليون و300 قرص من الكبتاجون قادمة من تركيا.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، في بيان ، إن “الجمارك السعودية في ميناء جدة الإسلامي تمكنت من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت 1.323.000 حبة، عثر عليها مخبأة داخل إرسالية وردت للجمرك”.

وبيّن محمد النعيم وهو وكيل الهيئة العامة للجمارك للشؤون الأمنية، إنه “وردت للجمرك إرسالية (ملبوسات) عبارة عن (فراء) مشحونة من ميناء اسكندرون بتركيا، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر أجهزة الفحص بالأشعة عُثر على تلك الكمية الكبيرة من حبوب الكبتاجون، كانت مُخبأةً بطريقة فنية داخل تجاويف (الفراء)، بحيث جرى إخفاء حبوب الكبتاجون داخلها ومن ثم إعادة حياكتها”.

وأضاف، إنه “بعد إحباط محاولة التهريب تمت عملية التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضبط مستقبلي الكمية داخل المملكة وبفضل من الله تم ضبطهم وعددهم شخصان”.

يأتي هذا بعد أيام قليلة على إحباط تهربي 11 مليون قرص كانت داخلة إلى أراضي المملكة العربية السعودية.

وكشف المتحدث الرسمي باسم مديرية مكافحة المخدرات السعودية، محمد النجيدي، في 24 مارس/ آذار الفائت ، عن عملية نوعية تمكنت من خلالها المديرية من إحباط تهريب 11 مليون قرص مخدر.

و قال النجيدي في بيان له إن “العملية أسفرت عن كشف مخطط لتهريب كمية كبيرة من أقراص الأمفيتامين المخدرة إلى المملكة حيث تمت متابعتها وضبطها بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، بميناء جدة الإسلامي، مخفية داخل شحنة إطارات، وبلغ إجماليها 10.948 مليون قرص أمفيتامين” .

The post دائرة الجمارك في السعودية توقف استيراد السيارات المستعملة appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ