أقامت الفنانة السورية جمانة مراد، عزاء في وفاة طفلتها ديانا، التي توفيت الأسبوع الماضي، في خبر فجع محبيها والوسط الفني العربي.

وتقديم واجب العزاء كل من الفنانة درة وزوجها ووفاء عامر وبشرى، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا، وتتلقى واجب العزاء الفنانة جومانا مراد. وكانت ابنة الفنانة جومانا مراد، قد توفيت يوم الاثنين الماضى، وفقا لموقع مصراوي.

وأعلنت عن الوفاة من خلال نشر صورة لابنتها الراحلة على حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلقت قائلة: “الحمد لله على كل حال، لله ما أعطى ولله ما أخذ، وإنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو”.

وتابعت: “إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب أمك وأبوكي، فراقك صعب ومؤلم بس أكيد انتي بمكان أحسن بكتير، يارب الهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يارب والحمد لله على كل حال، وانتي طير من طيور الجنة “.

هذا وتقدمت الفنانة المصرية، يسرا على العزاء للفنانة جومانة مراد فى وفاة طفلتها “ديانا”، ، داعية الله أن يرزقها الصبر وأن يربط على قلبها.

حيث نشرت الفنانة يسرا، عبر حسابها على تويتر قائلة: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. حبيبتى وصديقتى جومانا.. ربنا استرد وديعته فى ابنتها ديانا، ربنا يصبرك ويربط على قلبك ويجعل ديانا شفيعة لكم ويجمعكم بيها فى الفردوس الأعلى، مفيش كلام يعزيكى فى مصابك الأليم، فضلا وليس أمرا برجاء الدعاء لجومانا والسيد ربيع بسيسو وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان”.

وفي سياق آخر، نفت النجمة السورية جومانا مراد في يناير الماضي، مشاركتها في مسلسل “حرب أهلية”، مشيرة إلى أنها لا ترغب بتكرار نفسها عندما تنوي المشاركة في أي عمل سواء سينمائي أو تلفزيوني.

وقالت مراد إنها لم تتعاقد مع شركة “العدل” للمشاركة في بطولة مسلسل “حرب أهلية” إلى جانب الممثلة المصرية القديرة يسرا، موضحة أنها “اعتذرت عن المشاركة بالعمل منذ مدة طويلة”.

وأكّدت النجمة جومانا مراد على مكانة النجمة يسرا في قلبها وأنها تحبها وتقدرها، لكن لا تحب أن تكرر نفسها أثناء اختيار أدوارها سواء في السينما أو الدراما التليفزيونية، على حد تعبيرها

The post بالفيديو: جمانة مراد تتلقى العزاء في وفاة ابنتها appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ