حميدتي والمشري يؤكدان على أهمية تطوير العلاقات بين السودان وليبيا

أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو “حميدتي”، ورئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا خالد المشري، الجمعة، أهمية تطوير علاقات التعاون بين البلدين الشققين في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء حميدتي والمشري في مدينة نيامي على هامش مشاركتهما في مراسم تنصيب رئيس النيجر محمد بازوم، الذي فاز بانتخابات الرئاسة في 21 فبراير/ شباط الماضي، وفق وكالة الأنباء السودانية.

وأشاد حميدتي بجهود الأطراف الليبية في سبيل تحقيق استقرار البلاد، وفق المصدر ذاته.

وأكد “دعم السودان للخطوات التي تهدف إلى تجاوز التحديات الراهنة والعبور بليبيا إلى رحاب الأمن والاستقرار”.

من جانبه، أكد المشري، وفق وكالة الأنباء السودانية، سونا، “أهمية تطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات”.

ودعا إلى مزيد من التعاون والتنسيق بين الدولتين، معربا عن تقديره لجهود السودان الرامية إلى استقرار ليبيا.

ومنذ أشهر، تشهد ليبيا انفراجا سياسيا، بعد سنوات من منازعة مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر للحكومة السابقة، لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

ففي 5 فبراير الماضي، أعلنت الأمم المتحدة، فوز عبد الحميد دبيبة، برئاسة وزراء ليبيا، ومحمد يونس المنفي برئاسة المجلس الرئاسي، خلال التصويت في جنيف على ممثلي السلطة التنفيذية المؤقتة.

وستتولى السلطة التنفيذية الجديدة بليبيا، إدارة شؤون البلاد مؤقتا، حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021.