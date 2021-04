المطربة المعتزلة بسمة بوسيل تنعى وفاة والدها وتتصدر التريند

توفي والد المطربة المعتزلة وزوجة الفنان تامر حسني، بسمة بوسيل ، في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة الموافق 2 أبريل/نيسان الجاري، إثر وعكة صحية لم تمهله طويلاً.

وودعت بوسيل والدها بكلمات مؤثرة، بعد نشرها صور جمعتهما من مناسبات سابقة عبر حسابها على موقع “انستغرام” فكتبت: “راح القلب اللي كان بصبرني على قساوة الدنيا، راح اللي كان كل ما يندهني، يقولي يا بسمة حياتي بس الحقيقة انه هو اللي كان حياتي كلها…”.

وأضافت: “ربنا يرحمك يا أغلى من روحي يا أطيب أب في الدنيا.. إنا لله وإنا إليه راجعون (اللهم ارحم من عز علي فراقه يا رب إن أبي أغلى من فقدت ارحمه برحمتك واجمعني به يا رب العالمين)”.

وأردفت زوجة تامر حسني قائلة: “اللهم اغفر لوالدي وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله، ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلاً خيرا من أهله، وأدخله الجنة بغير حساب وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار يا رب يا رحيم”.

واختتمت بسمة دعائها قائلة: “ربي إنه ليس معي ولكنه في قلبي في دُعائي انتقل إلى جوارك لكنه موجود فى كل تفاصيل حياتي، اللهمّ ارحم أبي بقدر اشتياقي له اللهمّ إنّ رحمتك وسعت كل شيء فارحم أبي رحمةً تطمئنّ بها نفسه، وتقرّ بها عينه اللهمّ احشره مع المتّقين إلى الرّحمن وفداً”.

بدوره نعى الفنان تامر حسني والد زوجته ، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

حيث نشر حسني، صورة تجمعه به عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، وعلّق: “توفي اليوم حمايا الغالي وحبيب قلبي.. الراجل الطيب اللي كل الناس بتحبه بعد صراع طويل مع مرض القلب وأمراض أخرى مزمنة توالت بعدها”.

و أضاف تامر حسني: “أنعم عليه ربنا بالأمراض وأنعم عليه أيضا بتحملهم، وتوفاه الله يوم جمعة وفي هذا الشهر الكريم”، بحسب ماذكر في موقع ليالينا.

وفي السياق، شكرت بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني، في وقت سابق، الفنانة الإماراتية أحلام، بعد أن تدخلت مرتين لتصلح الخلاف الأخير لبوسيل مع زوجها تامر حسني.

ونشرت بوسيل مقطع فيديو للفنانة أحلام وهي تؤدي أغنيتها “يا شاغل بزينك قلوب” وعلقت على الفيديو بكلام معبر.

وكتبت بسمة بوسيل لأحلام: ” بحبك جدا وانت اللي واخدة قلبي، شكرا لك”، بعد أن اعتذرت بوسيل لزوجها عن تهورها.

من جانبها أحلام قامت للمرة الثانية بمحاولة الصلح ولكن هذه المرة على طريقتها الخاصة، بحسب سبوتنيك.

إذ هددت أحلام الزوجين ممازحة بأنها ستحضر إلى مصر في حال لم يتم إنهاء الخلاف وحذرتهم من غضبها.

كتبت أحلام: ” حيرجعوا بإذن الله ولو ما رجعوش حسافر مصر وأصالحهم وهم أحراااار”.

محاولة الصلح الأولى لأحلام

أبدت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي تعاطفها مع الفنان المصري تامر حسني بعد الأنباء التي راجت حول انفصاله عن زوجته.

غردت أحلام عبر تويتر قائلة: “حرام والله واعتقد تامر فنان يجنن وبسمة بتجنن واشوفهم لايقين لبعض”.

وأكملت: “وشوي مشاكل يا تامر تعدي عشان عيالنا لا تترك حد يتشمت فيكم وكل المشاكل بالتفاهم تنحل”.

وتوجهت أحلام لتامر: “حرام ثمان سنين وأطفال صديقك من صدقك روح لها وجيبها بيتها واجعل الألسن تصمت اسمع من أختك الكبيرة”.

The post المطربة المعتزلة بسمة بوسيل تنعى وفاة والدها وتتصدر التريند appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ