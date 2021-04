مقطع فيديو كوميدي للمخرج محمد سامي مع أحمد السقا وأمير كرارة

داعب محمد سامي مخرج مسلسل “نسل الأغراب” متابعيه بمقطع فيديو كوميدي يجمعه بالنجمين أحمد السقا وأمير كرارة، حيث شارك الفيديو مع الجمهور عبر حسابه على موقع “إنستجرام”.

وقال محمد سامي ممازحًا أحمد السقا وكرارة، “اتعودت دايمًا في أعمالي تقديم شباب جديدة موهبة، وفي اثنين لفتوا نظري جدًا لأنهم شاطرين وعندهم كاريزما، وأنا متأكد إن بعد المسلسل ده الناس هتعرفهم وهتندهم بأسمائهم”.

وفى نهاية الفيديو، فاجأ محمد سامي، بأنه يتحدث عن النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، أبطال مسلسل “نسل الاغراب”، وعندما وجه الكاميرا عليهما، سألهما عن أسمائهما، فتبادل الاثنين أسمائهما، حيث قال أمير كرارة إنه أحمد السقا، فيما قال السقا إن اسمه “أمير كرارة”، وتبادلوا الضحك في الفيديو الطريف الذى شاركوه مع الجمهور، حسبما أفاد (اليوم السابع).

كما تصدر برومو مسلسل “نسل الأغراب” وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وكذلك محركات بحث جوجل بعد طرحه من قبل المتحدة للخدمات الإعلامية والإعلان عن عرض العمل حصرياً على ON.

إذ خطف البرومو أعين الجمهور، حيث جاء بإيقاع سريع وصورة مبهرة ومشاهد أكشن وحرائق وصراعات عديدة بين الأبطال.

مسلسل “نسل الأغراب” من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية في رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى في الدراما، ويشارك في بطولة العمل مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك وآخرون.

وكان المخرج محمد سامي قد نشر – في وقت سابق – صورة من كواليس مسلسل نسل الأغراب على حسابه على انستجرام، والتي جمعته مع كل من أمير كرارة والنجمة مي عمر، بالإضافة إلى الثنائي أحمد داش، وأحمد مالك.

ويعد مسلسل “نسل الأغراب”، هو التعاون الأول بين كرارة والسقا في الدراما، حيث قدما سويًا أكثر من عمل في السينما، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوى بين بطلي العمل، كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والإنسانية رغم مضمونه التنافسي.

وكان مصدر من فريق عمل مسلسل “نسل الغراب”، للمخرج محمد سامي، أكد أن خلافاً تطور بين المخرج، وعدد كبير من العاملين معه والذين وصل عددهم لنحو 400 موظف، بسبب عدم صرف أجورهم، ليتطور الخلاف إلى حدّ التضارب بالأيدي”.

حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسل “نسل الأغراب”، الذي يقوم ببطولته الفنان أميرة كرارة وأحمد السقا.

