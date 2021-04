هند صبري تعلن عن سلبية مسحة كورونا الخاصة بها بعد عزلة طويلة

أعلنت الفنانة هند صبرى، عبر حسابها الرسمى على موقع فيس بوك، ظهور سلبية فحص الكورونا، وكتبت: “الله يشفي ويلطف بكل مريض ويصرف عننا الوباء”، ونشرت هند صورة من اختبار كورونا، معلقة: “المسحة سلبية ألف حمد وشكر يا رب.. الله يشفي ويلطف بكل مريض ويصرف عننا.

هند صبرى

واعربت هند صبرى، عن انزعاجها عن الانتقادات لمشاركتها في الحدث العالمى “نقل المومياوات الملكية” من المتحف المصرى بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومى للحضارة المصرية، حيث كتبت فى تدوينه عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، “أفقت على سيل من الانتقادات والاعتراضات والتعليقات على مشاركتي في حدث نقل المومياوات الملكية فوجب التوضيح”.

وأضافت: “أنا كتبت فخورة بمشاركتي في هذا الحدث العظيم.. من اجتهد وقرّر أنى مشاركة لوحدى، هل يجوز أن حدثا بهذه الجلالة التاريخية، يرتقبه العالم بأكمله من فرط أهميته، تشارك فيه فنانة واحدة؟.. ولو فنانة واحدة هل يعقل فعلا أن تكون مش مصرية أبا عن جد”، وتابعت: “هذا الحدث يشارك فيه كبار نجوم مصر، والعديد منهم نشروا مثل الذى نشرته، ومشاركتهم أكبر من مشاركتي بكثير وهذا أمر طبيعي ومسلّم به ولا نقاش فيه”.

وأضافت:”فخورة أني أشارك بجزء صغير جدًا جانب كبار نجوم مصر، وعبرت عن حبي لها بهذه المشاركة، اللى فهم غير ذلك يبقى قاصد يفهم غلط، وقاصد يقلل من قيمة حضارته العظيمة بعنصريته وفكره الضيّق”.

وفي سياق متصل، أنتهت النجمة هند صبرى من تصوير 80 % من مشاهدها في مسلسل “هجمة مرتدة”، الذي يشاركها في بطولته الفنان المصري أحمد عز ونخبه كبيرة وعظيمة من نجوم الصف الأول، والذي من المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل.

تتحدث قصه مسلسل هجمة مرتدة حول قصه حقيقية حدثت في وقت سابق عن واقع ملفات المخابرات المصرية، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب الفنان أحمد عز و النجمة هند صبرى، كل من هشام سليم وماجدة زكى ونضال الشافعى، وندا موسى، ومايان السيد، ويوسف عثمان، وخالد أنور وهاجر الشرنوبى ومحمد جمعة وآخرون من النجوم، ‪وفقا لموقع اليوم السابع.

