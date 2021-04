مصدر عراقي: هجرة كبير للأطباء اللبنانيين للعراق للبحث عن عمل

كشف مصدر عراقي، عن هجرة عدد كبير من الأطباء اللبنانيين إلى العراق للعمل هناك، عقب تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية في لبنان.

واكد لـRT المصدر، إن “الأسابيع الأخيرة شهدت وصول عدد من الأطباء اللبنانيين إلى العراق للعمل هناك، بعد تردي الأوضاع في بلدهم”.

وبحسب الـ “مصدر العراقي” فأن “بعض المستشفيات بجنوب وشمال العراق، شهدت قدوم عدد من الأطباء اللبنانيين للعمل فيها، وهناك معلومات عن نية العشرات للقدوم إلى العراق خلال الأيام المقبلة”.

هذا وقد أكدت بعض المصادر المطلعة في الداخل اللبناني أنه تم توقيع اتفاق بين بيروت و بغداد من أجل تبادل الخدمات الطبية اللبنانية مع النفط العراقي .

حيث اجتمع وزير الصحة العراقي حسن التميمي مع نظيره اللبناني حسن حمد ، يوم أمس الجمعة ، في مقر وزارة الصحة في بيروت ، وذلك خلال الزيارة التي يجريها التميم إلى لبنان.

و قال حمد في المؤتمر الصحفي الذي عٌقد عقب الاجتماع أنه “تم إدراج بند إضافي في اتفاقية التعاون الطبي بين العراق ولبنان، لتشمل النفط مقابل تقديم الخدمات الطبية”، وفقاً للأناضول .

و أوضح التميمي من جهته أن ” ذلك سيساعد على النهوض بالقطاع الصحي في العراق من جهة، والقطاع الاقتصادي في لبنان من جهة أخرى”.

مضيفاً : “نحن بانتظار زيارة الوزير حسن وباقي الوزراء إلى بغداد لتفعيل بند النفط مقابل الخدمات الصحية والطبية الذي تم الاتفاق عليه”.

هذا و يذكر أن البلدين كانا قد وقعا عام 2019 اتفاقية تعاون في مجال السياحة العلاجية وإدارة المستشفيات الحديثة في العراق من قبل خبراء لبنانيين، والتعاون في مجال تدريب الكوادر الصحية.

حظر للتجول في لبنان لـ 3 أيام

يدخل لبنان اليوم إقفالاً تاماً و حظر للتجول يمتد لثلاثة أيام وذلك في خطوة تحدّ من الاختلاط أيام الأعياد التي تصادف خلال هذه الأيام تفادياً لتكرار السيناريو الذي حصل بداية العام الحالي بعد فتح البلد خلال عيدي الميلاد ورأس السنة والذي أدّى إلى ارتفاع أعداد «كورونا» بشكل غير مسبوق.

وأعلنت قوى الأمن الداخلي أنّه حفاظاً على السلامة العامة في مواجهة خطر انتشار وباء «كورونا»، ستعمد إلى ضبط المخالفات خلال فترة عيد الفصح طالبةً من المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفة.

وأوضحت قوى الأمن في بيان لها أنه تزامناً مع عطلة عيد الفصح وللحد من خطر انتشار وباء «كورونا»، سيتم حظر للتجول خلال الفترة الممتدة من الساعة الخامسة من فجر اليوم (السبت)، ولغاية الخامسة من فجر يوم الثلاثاء المقبل .

The post مصدر عراقي: هجرة كبير للأطباء اللبنانيين للعراق للبحث عن عمل appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ