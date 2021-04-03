سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت 3 ابريل

استقر متوسط سعر الدولار وصرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، في تعاملات اليوم السبت 3 أبريل 2021، في بنك السودان المركزي.

وسجل سعر الدولار لدى بنك السودان المركزي 380.78 جنيه للشراء و382.68 جنيه للبيع، وهو ذات السعر في تعاملات الأمس.

واستقر سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي عند 446.179 جنيه للشراء و448.40 جنيه للبيع وبقي سعر الجنيه الإسترليني ثابتا لدى بنك السودان المركزي عند 524.06 جنيه للشراء و526.68 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي في السودان لدى البنك المركزي 101.59 جنيه للشراء و102.10 جنيه للبيع وجاء سعر الدرهم الإماراتي في بنك السودان المركزي

عند مستوى 103.70 جنيه للشراء و104.22 جنيه للبيع وسجل سعر الدينار الكويتي لدى بنك السودان المركزي نحو 1257.87 جنيه للشراء و1264.16 جنيه للبيع.

ورغم استقرار سعر الدولار في السودان، فإن الحكومة السودانية قررت أمس الأول زيادة أسعار الوقود بشكل سري وخاطبت إدارة البترول بوزارة الطاقة والنفط السودانية شركات ومحطات الوقود بزيادة غير معلنة في أسعار “البنزين والجازولين” بمحطات الوقود.

ووفقاً للخطاب الصادر عن مدير عام الشؤون المالية محمد سليمان آدم، فقد تم تغيير سعر لتر البنزين ليصبح 150 جنيها، بينما تم تغيير سعر لتر الجازولين إلى 125 جنيها.

ووجه الخطاب أصحاب المحطات بجرد الوقود بالمستودعات لتنفيذ الأسعار الجديدة وقال عادل خلف الله الاقتصادي بقوى الحرية والتغيير، إن الزيادات في أسعار البنزين جاءت بنسبة 23% والديزل بنسبة 8%.

وأكد أن هذه الزيادة لن تكون الأخيرة، لعدم قيام الحكومة بوظيفتها الاجتماعية، وترك آلية السوق هي التي تحدد الأسعار وشدد على أنه بسبب تراجع إيرادات الموازنة العامة، اختزلت الحكومة الحلول في “جيوب الفئات الكادحة”، من خلال رفع الأسعار.

بينما أكد وزير النفط السوداني جادين علي عبيد، أن زيادة أسعار الوقود هي محاولة لتقريب الفجوة بين سعر التكلفة وسعر البيع في المحطات.

وقال متعاملون لا يزال سعر البيع حتى بعد الزيادة الجديدة أقل من سعر التكلفة وأشار إلى أن هذا إهدار لموارد كان يمكن توظيفها لتحسين معيشة الشعب بصورة مباشرة خاصة أصحاب الدخل المحدود.

الجمركي

و رفعت وزارة المالية والتخطيط الاستراتيجي، سعر “الدولار الجمركي” من (20) جنيهًا إلى (28) جنيهًا اعتبارًا من اليوم الخميس

دون إعلان القرار في وسائل الإعلام حسب ما أكد متعاملون في التخليص الجمركي لم تعلن وزارة المالية القرار عبر وسائل الإعلام وطبقته بشكل مفاجئ

وكانت وزارة المالية قد زادت الدولار الجمركي من (18) جنيهٍ إلى (20) جنيهًا الشهر الماضي، وذلك بالتزامن مع توحيد سعر الصرف بين السوق الموازي والبنك المركزي.

وذكر وزير المالية جبريل إبراهيم في شباط /فبراير الماضي، في مؤتمر صحفي، أن الحكومة تخطط لزيادة سعر الدولار الجمركي، سيما في السلع الكمالية مثل السيارات والمعدات والأجهزة لزيادة الإيرادات الحكومية، وسد عجز الموازنة.

وكان تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي في آذار/مارس الماضي، أوصى السودان بزيادة الدولار الجمركي، ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية.