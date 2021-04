رئيس هيئة قناة السويس يؤكد اكتمال عبور السفن المنتظرة بالمجرى الملاحي

أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، السبت، اكتمال عبور السفن المنتظرة بالمجرى الملاحي للقناة منذ جنوح سفينة الحاويات إيفرغيفن.

وقال ربيع، في بيان له، اليوم السبت، بحسب موقع “اليوم السابع”، إن “إجمالي أعداد السفن المنتظرة بمنطقة البحيرات الكبرى والمدخلين الشمالي والجنوبي للقناة منذ وقوع حادث جنوح السفينة البنمية بلغ 422 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 26 مليون طن”،.

وأكّد الفريق المصري، على أن “نجاح هيئة قناة السويس في عبور مثل هذا العدد من السفن والحمولات الضخمة في وقت قياسي يعد إنجازاً جديداً يضاف لقدرة الهيئة على إدارة المواقف الطارئة والتعامل مع الأزمات”.

وشدد رئيس هيئة قناة السويس قائلاً: إن “التقارير الملاحية تسجل، اليوم السبت، عبور المجموعة الأخيرة من السفن المنتظرة منذ الحادث وعددها 61 سفينة”، مضيفاً “كما تستقبل القناة 24 سفينة جديدة من السفن التي ترغب في عبور القناة بعد انتظام حركة الملاحة بها، ليصل إجمالي عدد السفن العابرة اليوم السبت، 85 سفينة”.

والاثنين الماضي، انتهت أزمة السفينة الجانحة، التي دامت ستة أيام.

وأمس الجمعة، قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، إن الهيئة تدرس توسيع المجرى الملاحي، بعد حادث جنوح سفينة “إيفر غيفن” العملاقة، الذي أدى تعطل الملاحة لأيام بالشريان المائي العالمي.

وأضاف ربيع، في رده على سؤال بشأن خطط قناة السويس لتطوير الممر الملاحي، أنه يجري دراسة توسيع القناة بعد حادث جنوح السفينة، مؤكدًا في الوقت نفسه أنها ليست بحاجة إلى “زيادة عمقها”.

وأوضح ربيع أن عمق القناة يصل في الوقت الحالي إلى 24 مترًا، أي ما يعادل 66 قدمًا.

وعلى صعيد متصل، أكد الفريق أسامة ربيع، في تصريحات سابقة، أن القناة ستحصل على تعويضات مالية من شركة EVER GREEN و السفينة الجانحة بقيمة تفوق المليار دولار .

حيث قال ربيع في حديث تلفزيوني له أن “الخسائر والتلفيات الناجمة عن جنوح السفينة إيفرغيفن وإغلاقها للقناة قد تصل إلى حوالي مليار دولار” ، وفقاً لقناة سبوتنيك .

وأوضح رئيس الهيئة أن “القناة ستحصل على أكثر من مليار دولار تعويضا من السفينة الجانحة والشركة المالكة لها ” ، وذلك بسبب تعطيلها للحركة البحرية .

