جون كيري يقوم بزيارة أكبر محطات الطاقة الشمسية في بالعالم

في إطار زيارة تستغرق عدة أيام إلى دولة الإمارات اطلع المبعوث الرئاسي الأميركي للتغير المناخي، جون كيري، يوم السبت، على محطة الطاقة الشمسية “نور أبوظبي”، بمنطقة سويحان.

حيث أجرى كيري زيارة لـ”محطة الشمس 1″، إحدى أكبر المحطات الشمسية المركزة في العالم. كما تم إطلاعه على مشروع الظفرة للطاقة الشمسية بقدرة 2 غيغاوات. والذي سجل مؤخرًا رقمًا قياسيًا جديدًا لأدنى تعرفة للطاقة الشمسية.

ووفق الحساب الرسمي لمكتب المبعوث الخاص للتغيير المناخي لدولة الإمارات، على موقع تويتر، فإن محطة “نور أبوظبي” تتيح لدولة الإمارات أن تحقق الأهداف المتعلقة بتعزيز الطاقة المتجددة.

وأعلنت، شركة مياه وكهرباء الامارات في يونيو 2019 عن بدء التشغيل التجاري لمحطة “نور ابو ظبي” أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية في العالم بطاقة قدرها 1,177 ميغاوات.

ويعزز المشروع إنتاج أبوظبي من الطاقة المتجددة والحد من استخدام الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء. وهو ما يساعد على جعل الطاقة أكثر استدامة وكفاءة ويقلل الانبعاثات الكربونية. لإمارة أبو ظبي بمقدار مليون طن متري سنويا، أي ما يعادل إزالة 200 ألف سيارة من شوارع الإمارة.

حيث تم إنشاء محطة “نور أبوظبي” في منطقة سويحان بأبوظبي بتكلفة إجمالية 3.2 مليار درهم. وهي مشروع مشترك بين حكومة أبوظبي وائتلاف يضم شركة ماروبيني اليابانية وشركة جينكو سولار القابضة الصينية.

وتستضيف دولة الامارات الأحد المقبل، الحوار الإقليمي بشأن العمل المناخي والذي ينعقد. قبيل قمة القادة للمناخ في العاصمة الأميركية واشنطن في وقت لاحق من هذا الشهر،. وتمهيداً لانعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الامم المتحدة لتغير المناخ .

كما يشهد الحوار الإقليمي مشاركة جون كيري ، المبعوث الرئاسي الأميركي لشؤون تغير المناخ.وألوك شارما، رئيس الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة حول تغيّر المناخ. وعدد من الوزراء وكبار المعنيين بشؤون المناخ من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.و

