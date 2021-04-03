السودان .. الثروة الحيوانية والسمكية تجهز مشاريعها لمؤتمر باريس

أوضح وزير الثروة الحيوانية والسمكية في السودان الأستاذ حافظ إبراهيم عبد النبي ان الوزارة لديها عدة مشاريع سيتم تقديمها في مؤتمر باريس المزمع عقده في التاسع عشر من مايو المقبل

للاستثمار بالسودان في إطار أولويات الحكومة الانتقالية الخمس (الاقتصاد والسلام والأمن والعلاقات الخارجية وقضايا الانتقال الديمقراطي).

وقال لدى مخاطبته الاجتماع التحضيري لمؤتمر (الاستثمار في السودان: الفرص والتحديات) المزمع عقده بباريس 19 مايو المقبل، برعاية وزارة الاستثمار بفندق السلام روتانا، اليوم

إن المشاريع تتضمن عدة محاور بقطاع الثروة الحيوانية بما يعزز توجه الحكومة في مجال الاستفادة من سلاسل القيمة المضافة لموارد السودان مع اتباع كافة الاشتراطات الفنية المطلوبة وتلبية رغبات الدول المختلفة لتحقيق وتطبيق شعار السودان سلة غذاء العالم.

وأكد الوزير على مقدرة النخب في البلاد في وضع الأسس المتينة المسلحة بالعلم والمعرفة والخبرة لعكس آفاق الاستثمار في السودان وتحدياته

والميزة النسبية للاستثمار في المجالات كافة، والتعريف بالموارد الهائلة التي يتمتع بها، معربا عن امانيه بأن يخرج الملتقى بمصفوفة مشاريع علمية مدروسة عناية ودقة لمؤتمر باريس.

المالية

ويشارك في الاجتماع التحضيري وزراء الاستثمار، المالية، الزراعة، الثروة الحيوانية ، التجارة، الطاقة، والمعادن، إضافة الى كبريات الشركات السودانية أبرزها مجموعات النفيدي، معاوية البرير، دال، وسوداني، من خلال تقديم تصورتها عن آفاق مستقبل الاستثمار في السودان وتحدياته.

ويعتبر هذا الاجتماع تمهيدا للتحضير لملتقى (الاستثمار في البلاد: الفرص والتحديات) الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس في 19 مايو المقبل بمشاركة واسعة من غرف التجارة والصناعة الفرنسية وعدد من المسؤولين الفرنسيين.

وينظم (ملتقى الاستثمار في الخرطوم) المركز السوداني الاوربي لدراسات السلام في باريس ومنظمة (لين) في الخرطوم، بمشاركة عدد من الغرف التجارية الصناعية الفرنسية بالتعاون مع الحكومة الفرنسية.