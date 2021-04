كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن رغبة نادي برشلونة في الحصول على خدمات اللاعب الإنجليزي هاري كين نجم فريق توتنهام.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة “ماركا”، والتي أكدت أن كين يأتي كخيار بديل بالنسبة لإدارة برشلونة حال لم ينجحوا في ضم إرلينج هالاند، حسبما أفاد (جول العربي).

وأوضحت الصحيفة أن الصعوبات المالية في صفقة هالاند قد تتسبب في فشلها، في ظل المنافسة الكبيرة من أندية إنجلترا وريال مدريد.

وكان والد إرلينج هالاند في برشلونة قبل ساعات رفقة وكيله مينو رايولا واجتمعوا مع أحد ممثلي النادي لمناقشة مستقبل اللاعب.

وذكرت الصحيفة أن صفقة هاري كين لن تكون سهلة على برشلونة هي الأخرى، لكنها ستكون أقل تكلفة من هالاند الذي لن يكلف أقل من 150 مليون يورو.

وأوضحت أن إدارة توتنهام لن تفرط في نجمها هاري كين بمبلغ أقل من 100 مليون يورو، بالإضافة لراتب اللاعب الذي وصل حاليًا لـ 12 مليون في الموسم الواحد.

في الوقت نفسه كشفت صحيفة “صن” أن توتنهام سيطلب حوالي 205 مليون يورو من أجل التخلي عن خدمات كين، وهو ما سيجعله ثاني أغلى لاعب في العالم بعد نيمار.

جدير بالذكر أن عقد هاري كين مع توتنهام لا يزال به ثلاثة مواسم أخرى، وهو ما يجعل موقف الفريق اللندني قويًا في المفاوضات رغم رغبة كين في الرحيل.

في الأثناء، قرر هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، تأجيل البت في مستقبله مع فريقه إلى ما بعد المشاركة في اليورو هذا الصيف رفقة المنتخب الإنجليزي.

وقال هاري كين بحسب ما نقل موقع شبكة “سكاي سبورتس”: “هذا سؤال صعب الإجابة عليه الآن، من المهم وضع كل تركيزي الآن على مباراتي إنجلترا المقبلتين، إضافة إلى ما تبقى من الموسم ومن بعده المشاركة في اليورو، وإذا فكرت في تلك الشائعات الحالية، فسيدمر ذلك مستواي”.

وأضاف: “دائمًا ما أركز على هدف ووظيفة واحدة، أرغب في الإنهاء بقوة مع السبيرز هذا الموسم، وأن أحقق الانتصارات في مباريات التصفيات ومن ثم تقديم يورو قوي، أرغب في الابتعاد عن تلك الشائعات قدر الإمكان”.

وأتم: “أركز بالكامل على تقديم عملي في الملعب من الآن وحتى نهاية الصيف، وسنرى حينها إلى أين سأتجه”

The post برشلونة يضع هاري كين كخطة بديلة في حال فشل صفقة هالاند appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ