إيران ترفض الرفع الجزئي للعقوبات الأميركية المفروضة عليها

أعلنت الخارجية الإيرانية، السبت، رفضها الرفع الجزئي للعقوبات الأميركية المفروضة على طهران حيث نقل الموقع الإلكتروني لقناة “برس تي في”، عن المتحدث باسم الخارجية الايرانية ، سعيد خطيب زاده، قوله: “السياسة القاطعة لإيران هي رفع كل العقوبات الأمريكية “، حسبما ذكرت “رويترز”.

وصرحت غالينا بورتر المتحدثة باسم وزارة الخارجية، الجمعة إن محادثات مقررة هذا الأسبوع في فيينا لإحياء الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية عام 2015 ستركز على “الخطوات النووية التي سيتعين على إيران اتخاذها من أجل العودة للالتزام” بذلك الاتفاق.

وأكدت الولايات المتحدة أنها ستشارك في اجتماع الأسبوع المقبل في فيينا لمناقشة الاتفاق النووي مشددة على أنها “منفتحة” على عقد محادثات “مباشرة” مع طهران، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

وأقر الناطق باسم الخارجية الأميركية نيد برايس بأنه “لا نتوقع حاليا بأن تجري. محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في إطار هذه العملية، لكن الولايات المتحدة منفتحة على الأمر”.

وأضاف: “لا نتوقع تحقيق اختراق فورا إذ ستكون أمامنا محادثات صعبة. لكننا نعتقد أن هذه خطوة مفيدة إلى الأمام”.

وبحسب برايس فإن “القضايا الرئيسية المقرر بحثها تشمل الخطوات المطلوبة من إيران للعودة للالتزام بالاتفاق وخطوات لتخفيف العقوبات”.

وتصر طهران، على رفع العقوبات الأميركية عنها، كشرط للعودة لالتزاماتها بالاتفاق. وهو إصرار تقابله واشنطن بالإصرار نفسه، على استمرار العقوبات، لحين التوصل إلى تفاهم ينقذ الاتفاق النووي.

