الحكومة السورية تحدد طريقة إعطاء لقاح كورونا الذي سيصل خلال أيام

قالت الحكومة السورية اليوم السبت، إن اللقاح المضاد لفيروس كورونا سيصل إلى البلاد، خلال أيام، مؤكدة أنه سيتم إعطاؤه “وفق نظام واضح“.

وقالت رئاسة مجلس الوزراء في سوريا عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، إن رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس، قال خلال اجتماع بمبنى الخدمات الفنية في محافظة حمص وسط البلاد: “خلال أيام سيصل لقاح كورونا من الصين وروسيا ومنظمة الصحة العالمية”.

وأشارت الرئاسة في تدوينتها، إلى أن “اللقاح سيتم إعطاؤه وفق نظام واضح”.

وفي 24 مارس الماضي، أعلن السفير السوري لدى موسكو، رياض حداد، أن بلاده ستتسلم دفعة جديدة من لقاح “سبوتنيك V” الروسي المضاد لفيروس كورونا في شهر أبريل المقبل.

وأكد حداد في تصريح لوكالة “تاس” الروسية، أن الحكومة السورية قد بدأت عملية تطعيم السكان بلقاح “سبوتنيك V”، مشيرًا إلى أنها تشمل العاملين في القطاع الصحي في مستشفيات دمشق وضواحيها وكذلك اللاذقية وحمص ومدن أخرى.

وأضاف أن وزارة الصحة السورية تلقت تعهدا من الجانب الروسي بتزويدها بجرعات إضافية من اللقاح قد تصل خلال شهر أبريل المقبل.

كما أشار السفير السوري إلى أن بلاده تدرس إمكانية شراء اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا.

وأنهت سوريا في فبراير الماضي، جميع إجراءات تسجيل لقاح “سبوتنيك V” الروسي، وسمحت باعتماده في حملات تطعيم السكان.

وتشهد سوريا ارتفاعاً ملحوظاً في منحى الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد، وسط الحديث عن رصد زيادة في عدد الحالات التي تراجع المشافي العامة لشكايات تنفسية بسبب وصول الطفرة الثالثة للفيروس حسب بعض المختصين.

حيث أكد عضو الفريق الاستشاري لمواجهة فيروس كورونا الدكتور نبوغ العوا، أن الارتفاع في منحى الإصابات الذي أعلنت عنه وزارة الصحة مؤخراً يعتبر مؤشر لبداية وصول الطفرة الثالثة إلى البلاد، خاصة ً مع وصول هذه الطفرة إلى لبنان والعراق فمن المؤكد وصولها إلى سوريا.

وأوضح د.العوا أن الهجمات الجديدة تابعة للطفرة الثالثة، وهي تعتبر الأسوأ، لأنها تنتشر “60 مرة” أي تصيب “60 شخص” بنفس اللحظة، إضافة إلى أنها تصيب الصغير والكبير، فالأطفال ليسوا بمنأى عن الإصابة على عكس الطفرة الثانية التي كانوا بها ناقلين فقط وذات أعراض خفيفة عليهم، أما هذه الطفرة ستصيبهم بأعراض واضحة بالإضافة لنقلهم المرض.

