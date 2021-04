وفد أردني رفيع يبحث في سوريا تطوير العلاقات الاقتصادية

يبحث رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، واأيضا “وفد أردني الذي يزور سوريا حاليا، العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسوريا.

وقال الكباريتي، اليوم السبت، إنه في زيارة وفد أردني لدمشق في إطار التواصل بين القطاع الخاص الأردني والسوري، وذلك وفق تصريح له لقناة “المملكة”.

وأضاف الكباريتي أنه سيلتقي وزير الاقتصاد السوري لبحث العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وكان الكباريتي، التقى في فبراير الماضي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري، طلال البرازي، لتفعيل وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الأردن وسوريا.

وخلص اجتماع آنذاك في دمشق، بين غرفة تجارة الأردن واتحاد غرف التجارة السورية، إلى أن القيود الإدارية والإجراءات المفروضة على تبادل السلع والرسوم المالية على حركة الترانزيت، تعتبران أهم قضيتين تواجهان مبادلات الأردن وسوريا التجارية.

وأوصى الاجتماع باستثناء البضائع التي يحتاجها السوقان في البلدين من قيود المنع، وتنفيذ ذلك داخل منطقة التجارة الحرة السورية الأردنية الموجودة داخل الأراضي السورية.

زار وفد من محامي قصر العدل بالعاصمة الأردنية السفارة السورية في عمان برئاسة المحامي عاصف موسى برغش الذي أكد التضامن مع سورية شعباً وجيشاً.

واستنكر الوفد وبحسب ما جاء في موقع وكالة سانا السوري الإجراءات القسرية الأمريكية أحادية الجانب المفروضة على سورية ولا سيما ما يسمى قانون قيصر مؤكدين أنها إرهاب اقتصادي يخالف كل الشرائع والقوانين الدولية ويستهدف لقمة الشعب السوري ومصيره الفشل.

وأكد وفد محامي قصر العدل بالأردن الوقوف إلى جانب سورية في وجه هذه الإجراءات الظالمة التي جاءت نتيجة الرفض السوري للإملاءات الأمريكية.

