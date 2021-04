سوريا.. نجاة مسؤول كبير من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة

سَلِمَ رئيس فرع مكافحة المخدرات في محافظة درعا جنوب سوريا، اليوم السبت، من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة تم زرعها أسفل سيارته.

وذكرت وكالة “سبوتنيك”، أن “عبوة ناسفة استهدفت سيارة رئيس فرع مكافحة المخدرات في محافظة درعا، إلا أنه لم يكن بداخلها”.

وأكّدت الوكالة، إصابة ثلاثة عناصر من طاقم الفرع بجروح، أحدهم إصابته شديدة.

وأشارت الوكالة، إلى أن “الاستهداف تم في حي الكاشف بمدينة درعا على الطريق المؤدية إلى دوار الحمامة”.

وتوجهت بحسب الوكالة، “الجهات المختصة وعناصر الأمن الداخلي وقائد شرطة المحافظة إلى موقع الانفجار للوقوف على حيثياته ومتابعة التحقيقات”.

وقال العميد ضرار دندل قائد شرطة محافظة درعا: إن “هذا العمل الإرهابي لن يثني عناصر الشرطة عن متابعة مهامهم في الحفاظ على الأمن العام وملاحقة المطلوبين”، مشيراً إلى أن مروجي المخدرات هم أخطر من الإرهاب بحد ذاته”.

وأضاف دندل، أن “أحد العناصر المصابين إصابته حساسة وأن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة زرعها إرهابيون بسيارة رئيس فرع مكافحة المخدرات”.

الجدير ذكره، أن محاولة استهداف رئيس فرع مكافحة المخدرات اليوم، تعد مؤشراً حاسماً لاتخاذ تجارة المخدرات في درعا منحى منظماً وخطيراً.

وفي الأعوام الماضية، عانت محافظة درعا المدينة السورية الحدودية مع الأردن، بعد خروج أجزاء واسعة منها عن السيطرة، من تصاعد كبير في عمليات الإتجار بالمخدرات وتحولت المناطق الحدودية التي سيطر عليها مسلحو التنظيمات المسلحة إلى معابر تهريب نحو الأراضي الأردنية.

وعلى صعيد متصل، أعلن الجيش الأردني في 28 مارس الماضي، عن تدمير شاحنة مخدرات تحوي كميات كبيرة من الحبوب المخدرة والحشيش، أثناء محاولتها دخول الأراضي الأردنية، قادمة من سوريا بشكل غير شرعي.

وكشف مصدر في الجيش الأردني أن “المنطقة العسكرية الشرقية بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات، أحبطت محاولة تهريب مركبة تحمل كمية كبيرة من المخدرات الثلاثاء الماضي”.

وأضاف المصدر في حديثه أنه “أثناء محاولة المركبة اجتياز الفاصل الحدودي من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية على الحدود الشرقية للمملكة، قامت مركبات الوحدة بتطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى فرار الأشخاص إلى داخل العمق السوري وتدمير المركبة بشكل كامل”.

وبحسب وكالة “عمون” الأردنية فإن الشاحنة تحتوي على 765 كيلو غرام من الحشيش المخدر، و3.280.000 حبة من نوع “كبتاجون” وذخيرة أسلحة نارية، إضافة إلى عدد من المواد المخدرة التالفة بسبب احتراقها.

The post سوريا.. نجاة مسؤول كبير من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ