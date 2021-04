“المومياوات الملكية” بـ14 لغة.. كيف نفذت مصر خطة “إبهار العالم”؟

قامت وزارة السياحة والآثار المصرية بإطلاق حملة دعائية كبرى للترويج لموكب المومياوات الملكية الذي سينطلق السبت، حيث قامت الوزارة بترجمة النص الخاص بالفيلم الترويجي الذي أطلقته بمشاركة عدد من الفنانين المصريين إلى 14 لغة مختلفة.

وكذلك سيتم وضعه على الصفحات الرسمية للوزارة وللهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام وفيسبوك وتويتر ويوتيوب في الأسواق العربية والدولية، وبشكا خاص في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر.

كما تجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة الدعائية تضمنت أيضاً شراء مساحات إعلانية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للترويج لهذا الحدث في عدد من الأسواق السياحية الهامة التي تمثل أهمية بالنسبة للسياحة المصرية، ومن ضمن هذه الدول المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وبيلاروسيا، وأوكرانيا، وإنجلترا، واليابان، والولايات المتحدة الأميركية، وإيطاليا، وفرنسا، بالاضافة إلى ألمانيا.

وقد شارك في هذا الفيلم الترويجي عدد من الفنانين المصريين هم الفنان حسين فهمي، والفنان آسر ياسين، والفنانة أمينة خليل، حيث قدموا من خلاله نبذة عن تاريخ كل الـ22 مومياء ملكية التي سيتم نقلها من المتحف المصري بميدان التحرير (وسط القاهرة) إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط بالعاصمة المصرية أيضا.

وأكد وزراء مصريون الأهمية القصوى التي يحظى بها الحدث المرتقب لنقل المومياوات الملكية، مساء السبت، من المتحف المصري الكبير في ميدان التحرير بوسط القاهرة، إلى متحف الحضارة بمنطقة الفسطاط القريبة.

حيث وصف خالد العناني وزير السياحة والآثار المصري اليوم بأنه “عظيم وتاريخي”، وسيكون شاهدا جديدا على عظمة الحضارة المصرية وقدرة المصرين دائما على تجاوز الأزمات وتخطي التحديات الحفاظ على بلادهم آمنة ومستقرة وعصية على الانكسار.

كما أوضح “العناني” أن الموكب سينطلق في تمام الساعة السادسة مساء اليوم بحضور سياسي ودبلوماسي على أعلى مستوى، كما سيشارك فيه نخبة من المفكريين والكتاب والفنانين والسياسيين والإعلاممين من كل العالم، وسيتم نقله عبر أكثر من 200 قناة ووكالة إخبارية، فضلا عن 400 محطة فضائية محلية وعربية.

