حقيقة فرض حظر تجول جزئي في سوريا

بعد تداول صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي نية الحكومة السورية فرض حظر تجول جزئي في سوريا، أكّد مصدر إعلامي عدم صحة تلك الأنباء.

وقال مصدر في وزارة الإعلام السورية، إنه “لا صحة لما تم تداوله على بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن قرار بفرض حظر تجول جزئي في سوريا”.

وأوضح المصدر، أن “الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزارات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والأوقاف تتعلق فقط بإيقاف الدوام في رياض الأطفال ومن الصف الأول إلى الرابع وتعليق الدوام لطلاب التعليم الأساسي حتى الصف الثامن إضافة إلى تعليق الدوام في الجامعات والمعاهد لمدة أسبوعين”.

ودعا المصدر الإعلامي، صفحات السوشال ميديا ووسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار، واعتماد فقط تلك الأخبار التي تصدرها المؤسسات الرسمية وعدم الانجرار وراء الإشاعات لما قد تتسبب به من إرباك للمواطنين، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا).

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية، في وقت سابق اليوم السبت، في بيان مقتضب دون توضيح الأسباب، تعليق الدوام في الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد لمدة أسبوعين.

يشار إلى أن قرار وزارة التعلم العالي، جاء بعد ساعات فقط من قرار مشابه لوزارة التربية السورية أنهت بموجبه الدوام في رياض الأطفال والمرحلة الأساسية.

وتشهد سوريا ارتفاعاً ملحوظاً في منحى الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد، فبعد أن شهدت الإصابات بالفيروس، انخفاضاً نسبياً عادت مؤخراً للارتفاع.

وفي وقت سابق اليوم، قالت الحكومة السورية، إن اللقاح المضاد لفيروس كورونا سيصل إلى البلاد، خلال أيام، مؤكدة أنه سيتم إعطاؤه “وفق نظام واضح“.

وقالت رئاسة مجلس الوزراء في سوريا عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، إن رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس، قال خلال اجتماع بمبنى الخدمات الفنية في محافظة حمص وسط البلاد: “خلال أيام سيصل لقاح كورونا من الصين وروسيا ومنظمة الصحة العالمية”.

وأشارت الرئاسة في تدوينتها، إلى أن “اللقاح سيتم إعطاؤه وفق نظام واضح”.

وفي 24 مارس الماضي، أعلن السفير السوري لدى موسكو، رياض حداد، أن بلاده ستتسلم دفعة جديدة من لقاح “سبوتنيك V” الروسي المضاد لفيروس كورونا في شهر أبريل المقبل.

وأكد حداد في تصريح لوكالة “تاس” الروسية، أن الحكومة السورية قد بدأت عملية تطعيم السكان بلقاح “سبوتنيك V”، مشيرًا إلى أنها تشمل العاملين في القطاع الصحي في مستشفيات دمشق وضواحيها وكذلك اللاذقية وحمص ومدن أخرى.

وأضاف أن وزارة الصحة السورية تلقت تعهدا من الجانب الروسي بتزويدها بجرعات إضافية من اللقاح قد تصل خلال شهر أبريل المقبل.

كما أشار السفير السوري إلى أن بلاده تدرس إمكانية شراء اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا.

The post حقيقة فرض حظر تجول جزئي في سوريا appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ