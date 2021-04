الصحة الفلسطينية : 24 وفاة و1651 إصابة جديدة بـ”كورونا”

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية التابعة لحكومة رام الله، اليوم السبت، عن تسجيل 24 وفاة، و1651 إصابة بفيروس كورونا، و1665 حالة تعافٍ، بعد إجراء 5582 فحصاً، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفق التقرير؛ فإن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.6%، ونسبة الإصابات النشطة 9.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وتوزعت حالات الوفاة الجديدة، إلى 4 حالات في القدس المحتلة، و12 حالة في الضفة المحتلة، و8 حالات في قطاع غزة.

وتوزعت الإصابات الجديدة جغرافياً إلى: 62 إصابة في القدس، 636 في الضفة الغربية المحتلة، و953 في قطاع غزة.

وتوزعت حالات التعافي الجديدة إلى 180 حالة في القدس المحتلة، و1245 في الضفة المحتلة، و240 في قطاع غزة.

ولفتت الصحة الفلسطينية إلى وجود 200 مريض في غرف العناية المكثفة، منهم 63 على أجهزة التنفس الاصطناعي، في حين يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 647.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 90204، منهم 10146 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

ومن جانبة، صرح المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، كمال الشخرة، إن “هذا الرقم لأعداد المصابين في غرف العناية المكثفة يسجل لأول مرة في فلسطين منذ بداية الجائحة، فيما وصلت نسبة إيجابية فحوصات فيروس كورونا ما بين 16-22%، وكانت في الأسابيع الماضية ما بين من 20- 30%”.

وتابع ” إلى أن نسبة الإشغال في المستشفيات لا تزال مرتفعة، حيث تبلغ في بعض المستشفيات ومراكز علاج كورونا 100%.

ومن قطاع غزة، حذر مستشار وزيرة الصحة الفلسطينية، فتحي أبو وردة، اليوم الأربعاء، من أن:” وضعا كارثيا ينتظر أهالي قطاع غزة، في حال تفشي فيروس كورونا بشكل أكثر بين المواطنين، مطالبا بضرورة الالتزام بأساليب الوقاية منه”.

وقال أبو وردة أنه “في حال تفشي أكثر لهذا المرض، سيكون الوضع كارثيا في قطاع غزة، نظرا للارتفاع في الكثافة السكانية العالية الموجودة في القطاع”، حيث تم تسجيل 514 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية في غزة، بعد فحص 2689 عينة، بنسبة إصابة حوالي 19٪، إضافة إلى حالتي وفاة جديدتين”.

وتابع أبو وردة، أن “السبب الأساسي لارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في محافظات قطاع غزة، هو عدم الالتزام الواضح من قبل المواطنين بجميع أساليب الوقاية، من لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي، وهذا هو سبب رئيسي جدا، وللأسف أصبح المواطن مستهترا، وغير ملتزم بالإجراءات المتبعة في الوقاية”، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وكانت السلطة الفلسطينية، قد بدأت الأحد الماضي، بتطعيم مواطنيها ضد فيروس كورونا بعد حصولها على الدفعة الأولى من اللقاحات عبر آلية “كوفاكس” العالمية في محاولة لاحتواء الارتفاع المطرد مع تزايد في أعداد الإصابات.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية إن المرحلة الأولى من حملة التطعيمات مع تزايد الإصابات تستهدف المواطنين ممن تزيد أعمارهم عن 75 عاماً ومرضى الكلى، كما سيتم استكمال عملية تطعيم الطواقم الطبية التي حصلت على الجرعة الأولى من اللقاح في وقت سابق.

أعلنت الحكومة الفلسطينية انها ستبدأ بتطبيق حظر شامل في البلاد ابتداءً من يوم غد الاثنين لمدة 5 أيام ، من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا .

