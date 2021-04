الصحة اللبنانية تسجل 33 وفاة و2188 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، السبت، تسجيل 2188 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في لبنان إلى 477,113 حالة.

وقالت الوزارة في بيانها حول الموقف الوبائي في لبنان، خلال الـ24 ساعة الماضية، إنها سجلت 33 وفاة جديدة بالفيروس، ما يرفع عدد ضحايا وباء كورونا في عموم أراضي الدولة إلى 6,379 حالة.

هذا ولفتت الصحة اللبنانية كذلك، إلى تسجيل 2070 حالة شفاء جديدة من مرض كورونا، منها 914 حالة في العناية المركزة، ليصل عدد المتعافين من فيروس كوفيد-19 في البلاد إلى 380 ألف و472 حالة.

كما أشارت الوزارة، إلى أن 1,777 شخصاً تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا خلال عدد ليوم أمس، ليرفع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى إلى 159,776 شخصاً، في حين، زاد عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح إلى 89,252 شخصاً، وذلك بعد تلقيح 1,550 شخصاً خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، في شهر مارس/ آذار المنصرم، تمديد التعبئة لمدة 6 أشهر والإقفال التام لكل القطاعات خلال فترة كل عيد لمدة 3 أيام، وذلك بسبب ازدياد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد مؤخراً.

ووفقاً للقرار الجديد، يبدأ اغلاق البلاد بشكل كامل، اعتباراً من يوم السبت الموافق لـ 3 من أبريل الحالي، ولغاية صباح الثلاثاء الموافق لـ6 من الشهر ذاته، مع فرض منع التجول ومنح اذونات التحرك عبر المنصة الخاصة، فيما ستمنح الاستثناءات لأوقات القداديس.

وخلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا الرئاسي قرب العاصمة بيروت، وجّه الرئيس اللبناني ميشال عون، بضرورة تحديد الوضعية الحالية للإصابات والوفيات واللقاحات لمواجهة الموجة الثالثة المتوقعة للوباء.

من جانبه، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، إن جائحة كورونا تتفشى أكثر، وهناك نسبة عالية من المواطنين لا يلتزمون بالإجراءات، محذراً من الموجة الثالثة للجائحة ليس فقط في لبنان وإنما في العالم وقد تكون أخطر من سابقاتها.

وأشار دياب إلى أنه مع قرار تمديد التعبئة العامة في البلاد، بقوله: “أتبنى تمديد التعبئة العامة ستة أشهر جديدة تمتد حتى نهاية شهر سبتمبر/ أيلول القادم”.

يذكر أن لبنان والأردن قد تم تصنيفهم ضمن قائمة الدول العربية التي سجلت أعلى معدلات إصابة ووفيات بفيروس كورونا، بعد دولة العراق والمغرب، وفقا لاحصائية نشرتها وكالة “رويترز”، في 11 مارس/ آذار الحالي.

حيث دخل لبنان إلى القائمة، فحل في المركز الخامس على مستوى الإصابات حيث سجلت 401826، بينما تجاوزت وفياته عدد الوفيات في الأردن، حيث بلغت 5134 وفاة.

The post الصحة اللبنانية تسجل 33 وفاة و2188 إصابة جديدة بفيروس كورونا appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ