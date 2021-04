وائل جمعة يكشف أسباب إهدار المريخ لفوز مضمون أمام الأهلي المصري

أكد وائل جمعة، نجم الأهلي المصري السابق، أن تعادل الفريق الأحمر مع المريخ في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، السبت، يحفظ كرامة المارد الأحمر، ولكن الأداء كان كارثيا من اللاعبين الذين ظهروا بشكل سيئ وتعاملوا مع المباراة بشكل سيئ أيضا.

وأضاف جمعة، في تصريحات تليفزيونية، “كنا نرغب في الفوز لنكون قريبين من سيمبا والمنافسة على صدارة المجموعة، لاسيما أن المواجهة المقبلة سيستضيف الأهلي الفريق التنزاني وقادر في الفوز عليه، ولكن اللاعبين أدخلوا نفسهم فى حساباتهم”.

وتابع صخرة دفاع الأهلي السابق، “الأهلي استغل التراجع البدني بأداء المريخ في الشوط الثاني من عمر المباراة، والتغييرات رفعت من دوافع اللاعبين في تحسين الأداء لذلك تمكن الفريق الأحمر من التعادل وحسم الصعود إلى دور الثمانية الأفريقي”.

وشدد وائل جمعة على أن “الأداء كان هابطا من اللاعبين بشكل كبير وسيمبا استغل البداية الجيدة وبدأ المجموعة بشكل أفضل من ممتاز واستغل لاعبوه في تأسيس فريق قوى وهو نادٍ لديه طموح، لاسيما أنه يخطط للفوز بدوري أبطال أفريقيا 2024 ومن المتوقع أن يتحقق لأنه يضم لاعبين جيدين”.

وأضاف جمعة، “لم يعد هناك فروق بين الفرق والفارق داخل الملعب فقط، متمنيا أن يرى بطولة قوية من الفرق المتأهلة”، حسبما أفاد (اليوم السابع).

بدوره، أكد بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي المصري، أنه توقع السيناريو الذي خرج به لقاء المريخ، حيث انتهى بالتعادل (2-2)، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: “المباراة جاءت قوية من الفريقين وشهدت تسجيل 4 أهداف، وكانت مفتوحة من الجانبين مثلما توقعت ولو أحسن لاعبونا استغلال الفرص الضائعة لتغيرت النتيجة، لكن يبقى التعادل عادلا وفقا لأحداث المباراة”.

وشدد مدرب الأهلي، على أن فريقه عانى بالفعل من بعض الأخطاء، وظهر بعض اللاعبين بصورة غير موفقة، وهو ما أثر على الشكل العام، ولهذا تم إجراء أكثر من تبديل في الشوط الثاني والأهداف الأربعة، تأثرت بأداء كل فريق.

وأضاف: “كنت أعلم أن المباراة لم تنته بعد الشوط الأول، وأثق في قدرة اللاعبين على العودة، والأداء الذي قدمه الفريق في لقاء اليوم يحدث في كرة القدم بشكل عام”.

