السودان.. القوات المسلحة توقف عصابة إثيوبية تتاجر بالبشر

أعلنت القوات المسلحة في السودان عن إحباط عملية تهريب عشرات المهاجرين الإثيوبيين عبر الحدود إلى العاصمة الخرطوم.

وقالت في تعميمٍ صحفي، اليوم السبت: “تمكنت استخبارات الفرقة الثانية مشاة بولاية القضارف بالاتجاه الاستراتيجي الشرقي من توقيف عصابة اتجار بالبشر بمنطقة “مهلا” شرق سندس بمحلية القلابات الشرقية المتاخمة لإقليم الأمهرا الإثيوبي كانت بصدد تهريب 40 فتاة وشاب إثيوبي”.

وقال قائد الفرقة الثانية مشاة حيدر الطريفي إن القوات المسلحة في السودان حريصة على التصدي لعصابات الاتجار بالبشر والمخدرات لما تمثله من تهديد للبلاد بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى، حسبما أفاد موقع (باج نيوز) السوداني.

وأضاف قائد الفرقة: “إننا نعمل وفق الدستور لحماية المدنيين والمزارعين والرعاة وكذا العمل على تأمين إكمال عمليات الحصاد وتأمين تحركات الرعاة داخل الأراضي السودانية”.

وفي شهر فبراير الماضي، تمكنت قوات بالشرطة السودانية بولاية القضارف الواقعة شرقي السودان من تحرير 10 فتيات إثيوبيات من عصابة اتجار بالبشر كانت في طريقها لتهريب 21 مواطنًا إثيوبيًا.

وتنشط عصابات في حدود السودان الشرقية المحاذية لإثيوبيا، في عمليات اتجار بالبشر على الرغم من الاشتباكات العسكرية بين قوات البلدين، في عمليات تقول الخرطوم إنها تهدف إلى استرداد مساحات محتلة.

وقال مدير شرطة ولاية القضارف، اللواء صابر الله جابو فضل السيد، في تصريح صحفي: “نجح فريق ميداني من شرطة محلية القلابات الغربية في تحرير 12 إثيوبي من ضحايا عاصبة اتجار بالبشر “، وفقًا لموقع (سودان تريبون).

وتحركت قوة مشتركة من تشكيلات الشرطة إلى منطقة ود ضعيف، بعد وصول معلومات عن العملية.

وأوقفت القوة المشتركة سيارة من طراز “برادو” كانت تقل 21 إثيوبي بينهم 10 فتيات، ومن ثم تحريرهم.

والقت الشرطة القبض على سائق السيارة واثنين من المتهمين، قيّدت ضدهم إجراءات قانونية، كما جرى حجز السيارة.

وتعمل قوات الشرطة، إضافة إلى قوات الدعم السريع، على مكافحة تجارة البشر والهجرة غير الشرعية في المناطق الحدودية للسودان مع الدول الأخرى.

كما أشارت بعض المصادر في العاصمة الخرطوم إلى أن الأمن السوداني قام بإلقاء القبض على شبكة إجرامية تختص بعمليات الاتجار و تهريب البشر .

حيث أوضح العميد شرطة ياسر مضوي وقيع الله ، مدير دائرة مكافحة الجريمة المنظمة أنه ” وردت معلومات للدائرة برصد نشاط منظم لأحد الشبكات الإجرامية وتتخذ من منزل بأحد الأحياء الطرفية للعاصمة الخرطوم مقراً لأنشطتها” ، وفقاً لروسيا اليوم .

و تابع العميد أنه ” فور ورود المعلومة تم تشكيل فريق ميداني من الأمن السوداني وتمت مداهمة المنزل وتحرير 18 فتاة من الضحايا داخل إحدى غرف المنزل، وقد ظهر عليهن الأعياء الشديد بسبب الجوع والحرمان ” .

