تركيا تسعى لرفع تجارتها مع العراق إلى 50 مليار دولار

أقر نوّاف قليج رئيس جمعية الصناعيين ورجال الأعمال في تركيا والعراق إن رجال الأعمال الأتراك يبذلون جهودا حثيثة لرفع حجم التجارة الخارجية التركية مع العراق إلى 50 مليار دولار.

حيث أظهر قليج في حوار مع وكالة الأناضول أن العلامات التجارية التركية تشكل ما يقارب 90% من تلك المنتشرة في مراكز التسوق العراقية، فضلا عن كونها الأكثر تفضيلا بين العلامات الأخرى هناك.

ولفت إلى أن حجم التجارة الخارجية التركية مع العراق تجاوزت العام الماضي 20 مليار دولار، وأن رجال الأعمال الأتراك يهدفون للوصول إلى 50 مليار دولار.

موضحا أن من بين أهم المشاكل التي يواجهها رجال الأعمال الأتراك العاملون في العراق تلك المتعلقة بالحصول على تأشيرة دخول إلى البلاد.

وأشار إلى أن الأتراك يستطيعون الحصول على تأشيرة دخول لمدة شهر في إقليم كردستان العراق، لكنها لا تخول صاحبها الدخول إلى المناطق العراقية الأخرى.

حيث أردف أن العديد من رجال الأعمال الأتراك لا يستطيعون تعزيز علاقاتهم التجارية مع مدن العراق الأخرى خارج إقليم كردستان، بسبب صعوبات تتعلق بالحصول على تأشيرة.

وذكّر نوّاف قليج بأن العراق يعتبر ثاني أكبر مستورد من تركيا بعد ألمانيا وفق بيانات عام 2013، وأن الحركة التجارية بين البلدين شهدت تراجعا ملحوظا بعد المشاكل التي شهدها العراق عام 2014، نتيجة ظهور تنظيم الدولة الإسلامية.

وصرح أن أرقام الصادرات تراجعت بعد 2014 إلى 10.8 مليارات، و8.5 مليارات، و7.6 مليارات دولار.

واستدرك بالقول إن الصادرات التركية للعراق تمكنت في الآونة الأخيرة من تحقيق نحو 9 مليارات دولار بمعدّل سنوي.

مؤكدا على أن العراق يعد شريكا مهما جدا بالنسبة لتركيا بين دول الجوار “فعندما تتجول في الأسواق ومراكز التسوق العراقية، سترى أن نحو 90% من العلامات التجارية الموجودة هي تركية”.

حيث تابع قائلا “نستطيع القول إن هناك إقبالا كبيرا على العلامات التجارية التركية في الأسواق العراقية”.

