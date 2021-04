وزارة التعليم العالي في سوريا تعلن تعليق الدوام في الجامعات

أعلنت وزارة التعليم العالي في سوريا اليوم السبت، وذلك بعد قرار وزارة التربية، تعليق الدوام لمدة إسبوعين وذلك ابتداءً من يوم الإثنين بعد غد.

كما أعلنت وزارة الأوقاف السورية، تعليق الدوام في المدارس التابعة لها أيضاً لنفس المدة، وذلك ضمن إجراءات التصدي لفيروس كورونا في البلاد.

وأوضحت وزارة التعليم العالي في سوريا أن القرار يشمل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد أيضاً، هذا ولم يرد في القرار أي توضيح للأسباب.

وأتى القرار بعد قرار وزارة التربية الذي تضمن: إنهاء دوام الطلاب حتى صف الخامس الإبتدائي وتعليقه من الصف السادس وحتى الثامن حيث يقدم الطلاب الإمتحانات، وتقليص الدوام للمرحلة الثانوية، وذلك حسب روسيا اليوم.

وفي السياق نفسه، أصدرت وزارة التربية في الجمهورية العربية السورية مجموعة من القرارات المتعلقة بطبيعة لدوام في مدارس الجمهورية في ظل تفشي فيروس كورونا .

المادة 1– ينهى دوام مرحلة رياض الأطفال وصفوف مرحلة التعليم الأساسي من الصف الأول حتى الرابع الأساسي اعتباراً من الاثنين الموافق لـ 5 نيسان 2021 وتعتمد نتائج الفصل الدراسي الأول مع أعمال الفصل الدراسي الثاني ( مذاكرات + الشفهي) معياراً للنجاح أو الرسوب.

المادة 2 – يعلق دوام صفوف مرحلة التعليم الأساسي من الصف الخامس حتى الثامن الأساسي اعتباراً من يوم الاثنين الموافق لـ 5 نيسان 2021م على أن تجرى امتحاناتهم خلال الفترة من 25 حتى 29 نيسان 2021.

المادة 3- يستمر دوام طلاب الصف التاسع الأساسي والمرحلة الثانوية بصفوفها كاملة في جميع فروعها وفق الخطة الدراسية، على أن تجرى الامتحانات الانتقالية لصفي الأول والثاني الثانوي بمختلف الفروع خلال الفترة من 25 حتى 29 نيسان 2021م.

المادة 4- تبقى امتحانات الشهادات العامة للتعليم الأساسي والإعدادية الشرعية والثانوي بمختلف فروعها في مواعيدها المقررة وفق البرامج المعتمدة، نقلاً عن الإعلامي حيدر رزوق .

هذا وكانت قد حددت وزارة الدفاع في الحكومة السورية مدة خدمة العلم ( الخدمة العسكرية ) للأطباء ( أسنان و بشري ) و الصيادلة بسنة و نصف مع إلغاء الاحتفاظ .

حبث نشرت وزارة الدفاع عبر موقعها الرسمي بياناً أكدت فيه أنه” تم تحديد خدمة العلم للأطباء (بشري ـــ أسنان) والصيادلة بسنة ونصف يسرّحون بنهايتها مباشرة دون احتفاظ ” .

The post وزارة التعليم العالي في سوريا تعلن تعليق الدوام في الجامعات appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ