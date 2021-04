أكد رئيس مجلس الوزراء السوري، حسين عرنوس خلال جولة له اليوم في محافظة حمص، على أن وضع المشتقات نفطية سيلقى انفراجاً نهاية الأسبوع.

هذا وأكد وزير الكهرباء، غسان الزامل خلال مرافقته لرئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس ، أن البلاد ستشهد تعافي من التقنين الكهربائي الزائد والذي سببه النقص الحاد في المشتقات النفطية الواردة لسوريا.

وقال: “نتأمل خلال أسبوع نهاية أزمة الكهرباء الحالية وعودة التغذية الكهربائية إلى وضعها المقبول”

ومن المرتقب أن تصل باخرة نفطية قادمة من إيران إلى سوريا خلال ثلاثة أيام وهي جزء من أسطول أكبر قادم إلى سوريا، وذلك حسب روسيا اليوم.

وفي الشأن، مع اشتداد أزمة الوقود الخانقة في سوريا، ووسط شح المحروقات، بات غياب وسائل النقل العامة أمراً شبه كامل، كما أصبحت مشاهد الازدحام على المواقف مألوفة تماماً، يرافق ذلك عجز تام من قبل المواطن عن إيجاد البدائل.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن طوابير السيارات والآليات على المحطات غدت تنتظر أياماً كي تملأ خزاناتها، متزامنة مع ازدياد طوابير الأهالي على المواقف العامة في الطرقات، حسبما أفادت جريدة (البلاد).

وخلال الأيام الماضية، أكد المرصد انحسار الحركة في شوارع العاصمة دمشق إلى حد كبير، إثر تصاعد الأزمة، عازياً ذلك إلى قرار ما تعرف بـ “لجنة المحروقات” في محافظة دمشق بتخفيض كميات تعبئة مادة البنزين للسيارات السياحية الخاصة والعامة بنسبة 5%.

أي تخفيض تعبئة البنزين ليصبح /20/ ليتر كل 7 أيام للسيارات السياحية أي الخاصة، و “20” ليتر كل 4 أيام للسيارات العامة “التاكسي” و “20” ليتر للسيارات العاملة على الخطوط الخارجية لبنان والأردن كل 4 أيام.

أما باقي محافظات سوريا، فقد ازدادت أزمة الوقود فيها كافة نتيجة تخفيض كميات الوقود المقدمة يومياً، وسط استياء شعبي كبير حيال ذلك.

وأشار المرصد إلى أن أزمة الوقود الحادة والمتصاعدة في عموم سوريا، تسببت بتوقف حركة النقل بنسبة كبيرة في محافظتي طرطوس واللاذقية، مؤكداً وجود حالة شلل بحركة السير في عموم المحافظتين على الساحل السوري.

في الأثناء، ذكر موقع متخصص في تعقب سفن النفط أن ناقلة نفط إيرانية على متنها مليون برميل من النفط في طريقها إلى سوريا عبر قناة السويس.

The post عرنوس : سيكون هناك انفراج في موضوع المشتقات النفطية appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ