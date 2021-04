في ظل التوتر السياسي.. الجزائر تتهم المغرب بتوظيف “العالم الافتراضي” لضرب استقرار البلاد

لايزال النظام الجزائري يواصل توجيه الاتهامات على الدوام إلى المغرب في ظل التوتر السياسي بين البلدين، سعياً منه إلى تعليق الانتكاسات الداخلية على “العدو الخارجي”,حيث اتّهمت مجموعة من الفعاليات الجزائرية الرباط بأنها توظف “العالم الافتراضي” من أجل ضرب استقرار الجارة الشرقية.

وفي تصريحات أدلى بها أحد الخبراء الأمنيين المحسوب على “قصر المرادية”، لقناة “الشروق”، أن “الجارة المغرب توظف كثيرا العالم الافتراضي في هجماتها اليومية على صانع القرار في الجزائر وكذلك على الشعب، بهدف ضرب الجزائر من الداخل؛ ولكن المواطن لا يراها، ويعتقد أنها أشياء مفتعلة وليست صحيحة”.

كما نبه المتحدث، وفق المنشور الإعلامي، إلى “أن الحروب الحديثة التي تهدف إلى السيطرة على العقول تلقب بالحروب الهجينة؛ لأنها توظف العديد من الوسائل على غرار الضغط الاقتصادي والسياسي، وكذا الضغط على الهوية باستعمال مواقع التواصل الاجتماعي وتعطيل أجهزة الدولة وصناعة أخبار كاذبة وغير موجودة من أجل عمليات التشكيك في الحقائق والوضع القائم”.

وردا على الاتهامات سالفة الذكر،صرح محمد بنحمو، الباحث في العلاقات الدولية، إن “المغرب لم يتحول إلى عقدة للنظام الجزائري، بل شكّل عقدته منذ النشأة، وهو قدر المغرب أيضا؛ لأنه وجد نفسه ضحية للجغرافية التي فرضت هذا الجوار”.

مضيفا ، أن “كل ما يضر بالمغرب يعتبر نافعا بالنسبة إلى الجزائر، كما أن كل فشل تعانيه تعلقه على مشجب الرباط”، ثم زاد بالشرح: “العداء للمغرب شكل –وما زال- عقيدة النظام الجزائري الذي حوّله إلى “عدو مثالي” لتحميله مسؤولية كل الانتكاسات الداخلية”.

كما أوضح الباحث في العلاقات الدولية أن “الجزائر تعاني من نقص خطير تطمح إلى ملئه من خلال تحويل نفسها إلى بلد محوري بالمنطقة؛ بينما لا تتوفر على المؤهلات التاريخية والسياسية والإستراتيجية التي يمكن أن تجعلها قوة إقليمية، في ظل وجود المغرب الذي يحمل وراءه تاريخا عريقا وحضورا قويا بالمنطقة”.

