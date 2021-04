وزير الدفاع التركي يعلن عن استمرار العملية العسكرية في العراق

أكد وزير الدفاع التركي ، أن بلاده مستمرة بالعملية العسكرية في العراق حتى القضاء على جميع الإرهابيين، وأنها مستعدة للتعاون مع بغداد.

وقال وزير الدفاع التركي ، خلوصي آكار، خلال اجتماع مع قادة الجيش والوحدات العاملة ما وراء الحدود، عبر اتصال مرئي أن: “التقارير الاستخباراتية تشير إلى حالة الهلع والخوف” في صفوف مسلحي تنظيم “حزب العمال الكردستاني” نتيجة الكفاح والعمليات الفاعلة المستمرة ضد “أوكار الإرهابيين”.

وصرح مضيفاً: “سنواصل عملياتنا العسكرية انطلاقا من مفهوم هجومي، حتى تحييد آخر إرهابي، من أجل تخليص أبناء شعبنا الأصيل من آفة الإرهاب، وحماية أمنه”.

وكما أشار إلى أن حماية أمن تركيا “يصب في الوقت نفسه في مصلحة أمن واستقرار الشعب العراقي الصديق والشقيق”، وذلك حسب روسيا اليوم.

وفي شأن منفصل، رصد الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا 30 خرقا بالـ24 ساعة الأخيرة فيما رصد الأتراك 6 خروقات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، الجمعة، لقد “رصد الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا 30 خرقا لنظام وقف إطلاق النار، خلال الـ24 ساعة الأخيرة (وما يؤكده الجانب السوري – 26 خرقا)”.

وتوزعت هذه الخروقات التي رصدها الروس بين محافظات إدلب (15) خرقاً، واللاذقية (8) وحماة (7)، في حين رصد الجانب التركي 6 خروقات (ما يؤكده الجانب السوري – صفر)، بحسب وكالة “سبوتنيك”.

وأشار البيان، إلى أن “مركز المصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين لم ينفذ خلال الــ24 ساعة الأخيرة أي عمليات إنسانية”.

وعلى صعيد متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في 27 مارس الماضي، إعادة فتح ثلاثة معابر في مدينتي إدلب وحلب شمال سوريا، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع الجانب التركي.

وأفاد اللواء البحري ألكسندر كاربوف، نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، في مؤتمر صحفي، إنه “بهدف رفع حالة العزل وعمليا إزالة الحصار الداخلي للمدنيين، تم اتخاذ قرار لفتح معبري سراقب وميزناز في منطقة إدلب لخفض التصعيد ومعبر أبو زيدين في منطقة مدينة حلب”.

