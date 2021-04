ختام مناورات “نسور النيل 2” الجوية المشتركة بين السودان ومصر

من المقرر أن ينهي جيشا السودان ومصر، صباح الأحد، مناورات جوية مشتركة، بقاعدة مروي، شمالي السودان، على بعد أيامٍ من تحذيرات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإثيوبيا من المساس بحصة بلاده في مياه النيل.

وتأتي التدريبات المسماة (نسور النيل 2) على بعد أيام من تحذيرات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لإثيوبيا بشأن سد النهضة.

ويشهد ختام التدريبات المقامة بقاعدة الفريق أول عوض خلف الله الجوية، بمدينة مروي، يوم الأحد، قادة عسكريين من البلدين.

وتضم قائمة حضور ختام التدريبات رئيسا هيئة أركان الجيش السوداني، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين ونظيره المصري، الفريق أركان حرب محمد فريد حجازي، حسبما أفاد موقع (التغيير) السوداني.

وقال قائد القوات الجوية السودانية، الفريق الركن ملاح توجيهي عصام الدين سعيد كوكو، في تعميم صحفي، إن (المناورات المشتركة للقوات الجوية السودانية والقوات الجوية المصرية تأتي بمشاركة قوات برية وقوات خاصة من البلدين).

وكان الجانب المصري قال في وقتٍ سابق إن التدريبات تشمل (تنفيذ طلعات مشتركة لمهاجمة الأهداف المعادية، وحماية الأهداف الحيوية).

وشدد كوكو على أن التدريبات هي نسخة سنوية من اتفاق مناورات نسور النيل الموقعة بين البلدين.

وزاد: “هذه المناورات تهدف لتبادل الخبرات وتعزيز التدريب في مجالات التخطيط والتنفيذ”.

ولفت إلى أن القوات الجوية تعمل على حماية أجواء البلاد من كل استهداف مباشر للمواقع الاستراتيجية، وضبط أي هجمات جوية تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار.

ويربط مراقبون بين المناورة، وتهيؤ كل من السودان ومصر للخيار العسكري بشأن السد الإثيوبي، حال فشل كل المساعي الدبلوماسية.

كما أوضح الجيش المصري في بيان أن القوات المشاركة في التدريب نفذت عددا من الأنشطة التدريبية المكثفة، “بدأت مراحلها الأولى بإجراءات التلقين وأسلوب تنظيم التعاون لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات لإدارة العمليات الجوية المشتركة بكفاءة عالية، فضلا عن تنفيذ العديد من الطلعات المشتركة لمهاجمة الأهداف المعادية، وحماية الأهداف الحيوية بمشاركة مجموعة من المقاتلات متعددة المهام”.

حيث أضاف الجيش أيضا أن عناصر قوات الصاعقة لكلا الجانبين واصلت التدريب على أعمال الاقتحام وعمليات الإخفاء والتمويه لتنفيذ العمليات الخاصة و تنفيذ الرمي من أوضاع مختلفة.

