الخارجية السورية تعتبر الولايات المتحدة أكبر منتهك لحقوق الإنسان

ردت وزارة الخارجية السورية على التقرير الأمريكي السنوي حول حقوق الإنسان في العالم، واصفة الولايات المتحدة بأنها اكبر منتهك لحقوق الإنسان.

وفي بيان أصدرته الخارجية السورية وصفت فيه التقرير الأمريكي بـ “السيء الصيت”، قالت: أن” هذا التقرير عبارة عن أكاذيب وادعاءات تتناول انتهاكات مزعومة في كل دول العالم تقريباً إلا أن التقرير يكشف عيوبه بنفسه ويفضح الأهداف الحقيقية لمثل هذه التقارير التي تظهر عنصرية وتدخلاً فاضحاً في الشؤون الداخلية للدول التي لا ترتبط بعلاقات تتميز بالتبعية للإدارة الأمريكية ومعدي هذا التقرير”.

وتابع “عندما يتناول التقرير الجمهورية العربية السورية ودولاً لا ترضى عن سياسات الولايات المتحدة الامريكية مثل الاتحاد الروسي وكوبا والصين وفنزويلا وإيران وروسيا البيضاء على سبيل المثال فإن التقرير يذهب بعيداً في أضاليله وأكاذيبه التي كشفتها وعرتها شعوب هذه الدول ونسبة كبيرة من الرأي العام العالم“.

ورفض البيان الادعاءات الواردة في التقرير حول الجمهورية العربية السورية، واعتبرها مأخوذة من تقارير المنظمات الإرهابية وداعميها ومموليها في المنطقة والعالم.

وأشار البيان الى أن سجل الولايات المتحدة الأمريكية في مجال حقوق الإنسان تظهر أنه لا توجد دولة أخرى تنافسها على ذلك إلا أن سيطرتها الهائلة على وسائل الإعلام والاتصالات تمكنها من إخفاء هذه الحقيقة عن شعبها فهل كانت الولايات المتحدة تحترم حقوق الإنسان عندما قامت بقتل جورج فلويد الأمريكي من أصل افريقي على مرأى كل الشعب الأمريكي وشعوب العالم؟

واعتبرت ادعاءات الولايات المتحدة حول حقوق الانسان بـ “النفاق”، وأكدت أن سوريا ترفض استخدام موضوع حقوق الإنسان لتحقيق مصالح وأهداف سياسية، وان سوريا هي الاحرص على مصالح شعبها وحقوقه وكرامته.

وفي الشأن السوري، أكد رئيس مجلس الوزراء السوري، حسين عرنوس خلال جولة له اليوم في محافظة حمص، على أن وضع المشتقات نفطية سيلقى انفراجاً نهاية الأسبوع.

هذا وأكد وزير الكهرباء، غسان الزامل خلال مرافقته لرئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس ، أن البلاد ستشهد تعافي من التقنين الكهربائي الزائد والذي سببه النقص الحاد في المشتقات النفطية الواردة لسوريا.

وقال: “نتأمل خلال أسبوع نهاية أزمة الكهرباء الحالية وعودة التغذية الكهربائية إلى وضعها المقبول”

ومن المرتقب أن تصل باخرة نفطية قادمة من إيران إلى سوريا خلال ثلاثة أيام وهي جزء من أسطول أكبر قادم إلى سوريا، وذلك حسب روسيا اليوم.

