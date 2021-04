أعلن التحالف العربي والذي تقوده السعودية اليوم، عن إحباط هجوم قريب جداً من قبل الحوثيين باستخدام زورق مفخخ في جنوب البحر الأحمر.

وبحسب ما أكدته مصادر رسمية خاصة بقوات التحالف فإن : “التحالف العربي دمر زورقا مفخخا مسيرا عن بعد تابعا لـ“أنصار الله” في ميناء الصليف غربي اليمن”.

وأشار التحالف إلى أن جماعة أنصار الله : “يواصلون تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية”، متهما الجماعة باستغلال “اتفاق ستوكهولم” المبرم بينها والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أواخر عام 2018 كـ”مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من الحديدة”، وذلك بحسب روسيا اليوم.

وفي شأن متصل، تمكن الجيش اليمني يوم الجمعة البارحة،من القضاء على قيادي بارز تابع لجماعة أنصار الله الحوثية في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب شرق اليمن.

وفي التفاصيل أفاد مصدر عسكري، أنه تم “قتل قائد كتيبة التدخل السريع، قصي شايع نصيب العماري، المكنى (أبو ذنوب)، والذي ينحدر من منطقة آل عمار في مديرية الصفراء التابعة لمحافظة صعدة”.

وأضاف المصدر العسكري، بحسب العربية، يوم الجمعة، أن أفراداً من الجيش اليمني عملوا على نقل جثة القيادي الحوثي العماري إلى مستشفى مأرب.

كما تمكن الجيش اليمني يوم الخميس المنصرم من إحباط هجوم حوثي على مواقعه في جبهة الكسارة غرب مأرب.

وأسفر الاشتباك عن سقوط العشرات من جماعة أنصار الله (الحوثيين) بين قتيل وجريح بنيران الجيش اليمني.

وفي السياق، صرَّح الجيش اليمني في 28 مارس الفائت، عن تكبيد جماعة أنصار الله، خسائر في الأرواح والعتاد خلال معارك مستمرة منذ أكثر من شهرين في مأرب المعروفة بغناها بالنفط شمال شرق العاصمة صنعاء.

ونشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن: “قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية (كيان قبلي موالٍ للجيش)، كسرت هجوماً شنّه أنصار الله، في جبهة الكَسارة (شمال غربي مأرب)”.

وتابع البيان أن “مدفعية الجيش استهدفت تجمعات متفرقة للحوثيين في جبهة الكَسارة، ملحقةً بهم خسائر بشرية ومادية كبيرة، منها تدمير عربة وعدد من الآليات”.

وأضاف البيان تأكيداً على: “استعادة الجيش عربة مدرعة وآليتين وأسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة خلفتها عناصر الحوثيين قبل أن تلوذ بالفرار في جبهة الكَسارة”.

The post التحالف العربي يحبط هجوماً حوثياً باستخدام قارب مفخخ appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ