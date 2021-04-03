وفد سويسري في بغداد لبحث التعاون المشترك بين البلدين

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، نائب رئيس الاتحاد السويسري وزير الخارجية السيد اجنازيو كاسيس والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك والعلاقات الثنائية بين العراق وسويسرا و آفاق تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، و كذلك خطوات إعادة فتح السفارة السويسرية ببغداد.

كما جرى بحث طرق تعزيز التنمية الاقتصادية و الإستثمارات الأجنبية في العراق، ودعم سويسرا للخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية في هذا الجانب، بما يؤكد مشاركة أوسع للقطاع الخاص وخلق فرص استثمار ووظائف واعدة في سوق العمل العراقية،وكذلك جرى بحث التعاون في المجال الإنساني فيما يخص ملف النازحين وإعادتهم الى مناطق سكناهم بما يعزز الجهود الرامية الى تجاوز الآثار التي خلّفها الإرهاب.

من جانبه أثنى نائب رئيس الاتحاد السويسري على الدور الذي يضطلع به العراق في بناء جسور الثقة بالمنطقة، وهو دور مهم لتحقيق الاستقرار الاقليمي بالمنطقة وتعزيز السلم والإزدهار فيها.وحضر اللقاء سفير الاتحاد السويسري في بغداد فضلًا عن عدد من المسؤولين والامستشارين.

ولفت أيضا إلى أنه “تم مناقشة قضية الأموال العراقية المجمدة في البنوك السويسرية (التي تعود حساباتها لزمن نظام صدام حسين)، وملف اللاجئين العراقيين في سويسرا وأوروبا بشكل عام”.

وتابع حسين: “ناقشنا كيفية دعوة الشركات السويسرية إلى العراق، خصوصا الشركات المنتجة للأدوية”.

وأفاد بأن “الوزير السويسري لديه برنامج مكثف، حيث سيلتقي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وسيزور بعض مناطق بغداد”.

وتحتضن سويسرا مئات اللاجئين العراقيين، بعضهم مرفوضة طلبات لجوئهم، وتسعى جنيف إلى ترحيلهم.

كما جرى / حسب بيان لمكتب الكاظمي / بحث طرق تعزيز التنمية الاقتصادية و الإستثمارات الأجنبية في العراق، ودعم سويسرا للخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية في هذا الجانب، بما يؤكد مشاركة أوسع للقطاع الخاص وخلق فرص استثمار ووظائف واعدة في سوق العمل العراقية،

وجرى ايضا بحث التعاون في المجال الإنساني فيما يخص ملف النازحين وإعادتهم الى مناطق سكناهم بما يعزز الجهود الرامية الى تجاوز الآثار التي خلّفها الإرهاب.